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COVID-19: ЕС ограничивает въезд для иностранцев на 30 дней
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лидеры Европейского союза договорились временно, на 30 дней, ограничить поездки из третьих стран в
«Для возвращения домой временное ограничение поездок предусматривает исключения для граждан стран ЕС и стран, входящих в Шенгенскую зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария)», — говорится в сообщении.
В представительстве обратили внимание, что да конца 2020 года на граждан Великобритании распространяются правила, действующие в отношении граждан стран ЕС. Исключения также предусмотрены для путешественников, выполняющих важные неотложные функции, и для необходимых поездок.
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Лидеры Европейского союза договорились временно, на 30 дней, ограничить поездки из третьих стран в ЕС, не являющиеся необходимыми. Решение о продлении этого срока...
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