﻿ COVID-19: ЕС ограничивает въезд для иностранцев на 30 дней. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

COVID-19: ЕС ограничивает въезд для иностранцев на 30 дней

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

COVID-19: ЕС ограничивает въезд для иностранцев на 30 дней

Лидеры Европейского союза договорились временно, на 30 дней, ограничить поездки из третьих стран в ЕС, не являющиеся необходимыми. Решение о продлении этого срока может быть принято в зависимости от дальнейшего развития событий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Европейского союза в Беларуси.

«Для возвращения домой временное ограничение поездок предусматривает исключения для граждан стран ЕС и стран, входящих в Шенгенскую зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария)», — говорится в сообщении.

В представительстве обратили внимание, что да конца 2020 года на граждан Великобритании распространяются правила, действующие в отношении граждан стран ЕС. Исключения также предусмотрены для путешественников, выполняющих важные неотложные функции, и для необходимых поездок.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры Европейского союза договорились временно, на 30 дней, ограничить поездки из третьих стран в ЕС, не являющиеся необходимыми. Решение о продлении этого срока...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дар, память, история. Виртуальная выставка действует автографов в районной библиотеке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика