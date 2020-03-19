COVID-19: ЕС ограничивает въезд для иностранцев на 30 дней

Источник материала: Вороновская газета





Лидеры Европейского союза договорились временно, на 30 дней, ограничить поездки из третьих стран в ЕС , не являющиеся необходимыми. Решение о продлении этого срока может быть принято в зависимости от дальнейшего развития событий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Европейского союза в Беларуси.

«Для возвращения домой временное ограничение поездок предусматривает исключения для граждан стран ЕС и стран, входящих в Шенгенскую зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария)», — говорится в сообщении.

В представительстве обратили внимание, что да конца 2020 года на граждан Великобритании распространяются правила, действующие в отношении граждан стран ЕС. Исключения также предусмотрены для путешественников, выполняющих важные неотложные функции, и для необходимых поездок.

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