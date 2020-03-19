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«Энергетик не удивил, это мы плохо сыграли». Тренер БАТЭ - о сенсационном поражении от скромных «студентов»

19.03.2020 20:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский на пресс-конференции после поражения в первом туре от РЦОР-БГУ (1:3) с грустью отметил плохую игру своей команды, рассказал о здровье вратаря Антона Чичкана, который получил травму и был заменен на полевого игрока и рассказал об аренде ряда игроков в «Славию». Его слова передает канал «Белорусский футбол».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Первая игра чемпионата. В душе преобладают расстроенные чувства или это всего лишь игра?

— Как я могу в такой ситуации чувствовать себя не расстроенным? Это очевидно. Мы претендуем на чемпионство, а значит должны были побеждать. Мы не показали даже содержательной игры, чтобы говорить о чем-то положительном.

— Драгун был заменен. Вы им недовольны?

— Да нет. Он выполнил большой объем работы. У нас было много моментов, когда необходимо было возвращаться назад и снова бежать вперед. Его замена — вопрос баланса.

— В первом тайме БАТЭ не был готов к темпу, который предложил соперник. Согласны?

— Мы очень плохо реагировали на потери мяча. Были простые ошибки в ситуациях, в которых непозволительно ошибаться — они не были сложными. Мы долго реагировали на контратаки соперника. Да, это факт.

— Есть ощущение, что защитники не были готовы к игроку с приличным индивидуальным мастерством. Согласны?

— Если мы пропустили три мяча, а два из позиции центрального защитника, значит, наш оппонент был сильнее. Это очевидно.

— Чем удивил «Энергетик»?

— Ничем. Ребята — молодцы, с огромной страстью и организацией. Показал свою игру. Вопрос не в этом, а в том, что мы показали плохую игру. Те моменты, которые создали, обязаны были реализовывать. Кто больше хотел, тот и победил.

— Что случилось с Чичканом? И какая ситуация с вратарями в случае его потери?

— С Антоном ничего хорошего. Когда его привели на скамью запасных, он не понимал, где находился. Эпизод не очень хороший. Очень жаль. А проблем с вратарями я не вижу. Щербицкий тренируется в общей группе, есть еще молодой Кудравец, который хорошо выглядит.

— Изменился регламент чемпионата Беларуси. Теперь можно включать до десяти запасных. У БАТЭ было восемь. Почему?

— Всех молодых, которых мы могли включить в заявку, включили. Привлекать дублеров в данном случае нецелесообразно. У нас еще будет время это сделать. А те футболисты (Малькевич, Мякиш и Василевич), которые с нами были на сборах, уехали в аренду в «Славию».

— Вы были готовы к тому, что чемпионат начнется в срок?

— Мы готовились к игре. Но было реально такое настроение… Мы с ребятами это обсуждали. Говорили о том, что как только что-то может не произойти, есть вариант, что мы плохо подготовимся. Не знаю, связано ли это с этим — сегодня мы действительно выглядели плохо.

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал поражение от РЦОР-БГУ и рассказал о состоянии травмированного вратаря Антона Чичкана.
 
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