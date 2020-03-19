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На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?

19.03.2020 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади Победы для проезда открыли еще одну полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?

Теперь от строительных ограждений свободна ближайшая полоса к площади. Места для маневров машин стало больше. Обновили и дорожную разметку. Практически завершены работы и возле самого монумента. Сейчас приводят в порядок оставшуюся часть кругового подземного пешеходного перехода со всеми спусками. Ожидается, что уже в апреле реконструкция завершится.

На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?

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Новости Беларуси. На площади Победы для проезда открыли еще одну полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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