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На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На площади Победы для проезда открыли еще одну полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь от строительных ограждений свободна ближайшая полоса к площади. Места для маневров машин стало больше. Обновили и дорожную разметку. Практически завершены работы и возле самого монумента. Сейчас приводят в порядок оставшуюся часть кругового подземного пешеходного перехода со всеми спусками. Ожидается, что уже в апреле реконструкция завершится.
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Новости Беларуси. На площади Победы для проезда открыли еще одну полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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