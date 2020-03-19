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Боль Озаричей: 76 лет назад советские войска освободили лагеря смерти в Полесье

19.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

76 лет назад советские войска освободили Озаричские лагеря смерти. Немцы держали там десятки тысяч человек, которых намеревались превратить в живой щит, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В марте 44-го территория была огорожена несколькими рядами колючей проволоки. Никаких построек, кроме дозорных вышек с автоматчиками. Здесь находились около 50 тысяч человек. В основном, старики, дети и женщины. Людей держали на земле под открытым небом. Пить и есть не давали.

Вместе с братом и мамой Екатерина Митрофановна попала в Озаричский лагерь смерти, когда ей было 9. Помнит сильные морозы и как спасались, прижимаясь друг к другу.

«Я и сегодня выйду и на небо спрашиваю: как мне удалось выжить? Мне уже 85 лет. Как выжили? В болоте, 25 градусов мороза», – говорит узница Озаричского лагеря смерти Екатерина Гарбар.

В лагерь смерти немецко-фашистские захватчики согнали здоровых людей вместе с больными сыпным тифом. Специально, чтобы заразились все. А Озаричи стали бактериологическим оружием против Красной армии.

«Мы уверенно говорим о том, что это было военное преступление, люди должны были выполнить роль оружия массового поражения, то есть они должны были заразить части Красной армии и таким образом приостановить ее наступление», – говорит руководитель музея памяти жертв Озаричского лагеря смерти Зинаида Хлебовец.

Узников освобождали около трех тысяч красноармейцев. Битва шла на земле и в небе. В одном из таких боев погиб лейтенант Ярошенко. Сегодня мемориальному комплексу «Озаричи» передали его останки. Привезли их из России, из Краснодарского края.

«Каждый боец-красноармеец защищал свое Отечество, неважно, кто мы – белорусы или русские, адыгейцы, армяне. У нас была одна роль. У нас одна Победа», – отметил руководитель ассоциации ветеранов боевых действий МВД и Внутренних войск России Павел Гордеев.

Красная армия спасла больше 30-ти тысяч человек, из которых половина дети до 13-ти лет. Около 20-ти тысяч узников не дожили до освобождения.



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Немцы держали там десятки тысяч человек, которых намеревались превратить в живой щит.
 
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