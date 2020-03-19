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Одна из ста! От идеи к воплощению

19.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Одна из ста! От идеи к воплощению

Дойти до победы в популярном республиканском молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси», который организовывает БРСМ, почетно и по силам не каждому. У учителя физики средней школы №1 г.Дубровно Александра Штуро и 10-классника Андрея Черноморцева получилось!

Они победно представили проект «Автоматическая линия перекачки остаточной энергии из отработанных батареек в энергоемкий аккумулятор», или больше известный нашим читателям как УМКО, на областном этапе в Орше и блестяще финишировали в Минске.

Учащиеся, студенты, молодые ученые презентовали свои лучшие инновационные идеи и перспективные разработки, защищали проекты перед республиканским авторитетным эксперт­ным советом.

Авторы дубровенского проекта «УМКО» создали устройство, разряжающее отработанные элементы питания до максимально возможного уровня и перекачивающее эту энергию в аккумулятор большой емкости. Проект презентован в номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность».

На церемонии награждения победители республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» получили дипломы, экостатуэтки и ценные подарки от партнеров проекта.

—Конкурс «Сто идей для Беларуси» — настоящий праздник науки и инноваций. Горжусь, что не просто стал его участником, но и одержал победу. За это благодарен своему учителю Александру Иосифовичу, а еще за поддержку — Дубровенскому райкому БРСМ. Интересно было обменяться мнениями со своими сверстниками, пообщаться с молодыми учеными. Их проекты впечатляют и вдохновляют, — поделился Андрей.

Кстати, «100 идей для Беларуси» не первая высота Андрея Черноморцева и его учителя Александра Штуро. В декабре 2019 года на областном конкурсе проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2019» Андрей стал победителем в номинации «Практические меро­приятия по энергосбережению». А уже на днях стало известно о том, что работа «Умный домовенок Кузя» принесла Андрею победу в XIII Республиканском конкурсе детских и молодежных проектов по экономии и бережливости.

На республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси» свою разработку представили также учащиеся средней школы №2 Павел Корнеев и Анастасия Котикова. Медицинский робот-офтальмолог «Доктор глаз» позволяет пациенту определить остроту зрения самостоятельно, а по результатам исследования робот может дать рекомендации обратиться за консультацией к врачу.

К слову, в девятом сезоне конкурса «100 идей для Беларуси» принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минский городской, а также Национальной академии наук Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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  Дойти до победы в популярном республиканском молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси», который организовывает БРСМ, почетно и по силам
 
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