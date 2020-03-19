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«Его завтра может у нас не быть». Тренер РЦОР-БГУ - о Якшибоеве, который оформил дубль в ворота БАТЭ

19.03.2020 20:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер РЦОР-БГУ Владимир Белявский, команда которого обыграла в первом туре БАТЭ со счетом 3:1, отказался называть это сенсацией и рассказал о гении из «Пахтакора» Жасуре Якшибоеве. Слова наставника приводит канал «Белорусский футбол».


Фото: РЦОР-БГУ

— Ничего не хочется комментировать. Сыграли хорошую игру, победили добротного соперника. Слушаю ваши вопросы.

— Если вам сказали бы перед матчем, что начнете чемпионат с победы над одним из фаворитов турнира, что подумали бы?

— Футбол в сослагательном наклонении не принимается. Такого не может быть. Все находятся в равных условиях, на нулевой стадии. Мы не можем выходить и думать о поражении. Все хотят победить. Сегодня мы это сделали заслуженно.

— В какой-то момент Якшибоев мог оформить хет-трик, но вскоре счет стал 2:1. Почувствовали, что ваше преимущество хрупкое?

— Нет. Я вспомнил шутку, когда Лесько поскользнулся: «Этот гребаный гололед». Ну, это жизнь. Начиная с прошлого года, ни на йоту не сомневался в футболистах.

Они могут делать ошибки, которые свойственны их возрасту, несыгранности. Теперь они на год повзрослели. Хочу, чтобы они укрепили сильные клубы — примеры мы видели. Хотим, чтобы они доросли до нового уровня. У всех есть заряженность на это и желание доказать.

— Что можете сказать о Якшибоеве?

— Он качественный. Мы его долго вели. У нас были долгие переговоры. У нас еще есть один хороший парень из Узбекистана — он недавно болел. Мы за ними следили. Якшибоев на слуху у всей Азии. Таких, наверное, в Беларуси и нет.

— Он доиграет сезон в вашей команде?

— У нас такая команда, что его и завтра может у нас не быть. Мы живем за это. У нас нет людей, которые нам что-то дают просто так. Если будет достойные предложения, то и он уйдет, и другие. Будем искать новых игроков. В этом заключается наша работа.

 
 
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Наставник РЦОР-БГУ Владимир Белявский отказался называть сенсацией победу (3:1) над борисовским БАТЭ.
 
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