ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лидском замке буду снимать видеоролик для конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Лидском замке буду снимать видеоролик для конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Этот ролик будет предназначен для анонсирования и презентации финального шоу проекта, пишет «Лідская газета».

К его подготовке уже приступили Министерство культуры, Второй национальный канал и Центр «Национальная школа красоты». Будет создан специальный постановочный видеоролик с участием действующей «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич.

Эпизоды ролика планируется снимать в Лиде. На два дня, 22 и 23 марта, наша главная достопримечательность превратится в съемочную площадку. Во внутреннем дворе замка, в башне, у стен и ворот крепости предполагается создание реконструкций сцен сражений средневековой эпохи, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

lidanews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот ролик будет предназначен для анонсирования и презентации финального шоу проекта, пишет «Лідская газета». К его подготовке уже приступили Министерство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одна из ста! От идеи к воплощению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика