В Лидском замке буду снимать видеоролик для конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Источник материала: Вороновская газета





Этот ролик будет предназначен для анонсирования и презентации финального шоу проекта, пишет «Лідская газета».

К его подготовке уже приступили Министерство культуры, Второй национальный канал и Центр «Национальная школа красоты». Будет создан специальный постановочный видеоролик с участием действующей «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич.

Эпизоды ролика планируется снимать в Лиде. На два дня, 22 и 23 марта, наша главная достопримечательность превратится в съемочную площадку. Во внутреннем дворе замка, в башне, у стен и ворот крепости предполагается создание реконструкций сцен сражений средневековой эпохи, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

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