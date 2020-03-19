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В Лидском замке буду снимать видеоролик для конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Этот ролик будет предназначен для анонсирования и презентации финального шоу проекта,
К его
Эпизоды ролика планируется снимать в Лиде. На два дня, 22 и 23 марта, наша главная достопримечательность превратится в съемочную площадку. Во внутреннем дворе замка, в башне, у стен и ворот крепости предполагается создание реконструкций сцен сражений средневековой эпохи, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.
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Этот ролик будет предназначен для анонсирования и презентации финального шоу проекта, пишет «Лідская газета». К его подготовке уже приступили Министерство...
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