Сергей Воробьев назначен генеральным директором ФК «Динамо-Брест»

Источник материала: Виртуальный Брест

«Динамо-Брест» объявляет о назначении Сергея Воробьева генеральным директором футбольного клуба.





Сергей Александрович имеет высшее юридическое образование. Кроме того, он окончил Академию Управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях. Сергей Воробьев пришёл в структуру нашего клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора, теперь же специалист принимает новый вызов.

Желаем успешной и плодотворной работы на благо «Динамо-Брест».