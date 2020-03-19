ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Об образовании участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вместо выбывших на территории Несвижского района

19.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Об образовании участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вместо выбывших на территории Несвижского района

РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 г. № 427

На основании статей 17, 18, 24 и 95 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с Несвижской районной избирательной комиссией по выборам депутатов Несвижского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Образовать на территории Несвижского района два участка для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вместо выбывших по Ольховковскому избирательному округу № 11 Несвижского сельского Совета депутатов и Космовичскому избирательному округу № 8 Ланского сельского Совета депутатов, определить границы участков для голосования и места нахождения сельских территориальных избирательных комиссий и помещений для голосования согласно приложению.
  2. Руководителям организаций и учреждений, в которых определены помещения для размещения комиссий и проведения голосования, обеспечить готовность указанных помещений (ремонт, оснащение, оборудование) до 1 мая 2020 г.
  3. Несвижскому зональному узлу электрической связи Минского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» до 1 мая 2020 г. обеспечить участки для голосования телефонной связью.
  4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и программы радиовещания «Раніца Нясвіжчыны» обнародовать (опубликовать) в десятидневный срок настоящее решение.
  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Несвижского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

Председатель Несвижского райисполкома А.З. Ломский.

Управляющий делами О.М. Мышалова.

Приложение к решению  Несвижского районного исполнительного комитета от 16.03.2020 № 427

Несвижский район

Карцевичский участок для голосования № 1 по выборам депутата Несвижского сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Ольховковскому избирательному округу № 11.

Населенные пункты Несвиж-ского сельсовета: Альбянка, Сычево, Ольховка, Войниловичи.

Место нахождения Несвижской сельской территориальной избирательной комиссии и помещения для голосования: аг. Карцевичи, ул. Советская, 49, Карцевичский сельский дом культуры ГУК «Несвижский районный центр культуры».

Ланский участок для голосования № 2 по выборам депутата Ланского сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Космовичскому избирательному округу № 8.

Населенные пункты Ланского сельсовета: Иваново, Космовичи, Пукелевщина.

Место нахождения Ланской сельской территориальной избирательной комиссии и помещения для голосования: аг. Лань, ул. Советская, 7, Ланский сельский исполнительный комитет.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об образовании участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вместо выбывших на территории Несвижского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одна из ста! От идеи к воплощению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика