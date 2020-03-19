Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Об образовании участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вместо выбывших на территории Несвижского района

РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 г. № 427

На основании статей 17, 18, 24 и 95 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с Несвижской районной избирательной комиссией по выборам депутатов Несвижского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать на территории Несвижского района два участка для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вместо выбывших по Ольховковскому избирательному округу № 11 Несвижского сельского Совета депутатов и Космовичскому избирательному округу № 8 Ланского сельского Совета депутатов, определить границы участков для голосования и места нахождения сельских территориальных избирательных комиссий и помещений для голосования согласно приложению. Руководителям организаций и учреждений, в которых определены помещения для размещения комиссий и проведения голосования, обеспечить готовность указанных помещений (ремонт, оснащение, оборудование) до 1 мая 2020 г. Несвижскому зональному узлу электрической связи Минского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» до 1 мая 2020 г. обеспечить участки для голосования телефонной связью. Государственному учреждению «Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и программы радиовещания «Раніца Нясвіжчыны» обнародовать (опубликовать) в десятидневный срок настоящее решение. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Несвижского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

Председатель Несвижского райисполкома А.З. Ломский.

Управляющий делами О.М. Мышалова.

Приложение к решению Несвижского районного исполнительного комитета от 16.03.2020 № 427

Несвижский район

Карцевичский участок для голосования № 1 по выборам депутата Несвижского сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Ольховковскому избирательному округу № 11.

Населенные пункты Несвиж-ского сельсовета: Альбянка, Сычево, Ольховка, Войниловичи.

Место нахождения Несвижской сельской территориальной избирательной комиссии и помещения для голосования: аг. Карцевичи, ул. Советская, 49, Карцевичский сельский дом культуры ГУК «Несвижский районный центр культуры».

Ланский участок для голосования № 2 по выборам депутата Ланского сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Космовичскому избирательному округу № 8.

Населенные пункты Ланского сельсовета: Иваново, Космовичи, Пукелевщина.

Место нахождения Ланской сельской территориальной избирательной комиссии и помещения для голосования: аг. Лань, ул. Советская, 7, Ланский сельский исполнительный комитет.