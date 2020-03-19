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Состоялась сессия районного Совета депутатов 28-го созыва

19.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На этой неделе Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко согласовал назначение Андрея Ратомского, до нынешнего дня занимавшего должность директора ОАО “Новая жизнь”, на пост председателя Смолевичского районного исполнительного комитета. В связи с этим сегодня состоялась внеочередная сессия райсовета, в ходе которой депутатами районного Совета депутатов было принято решение о досрочном снятии полномочий депутата Несвижского районного Совета депутатов 28-го созыва по Оношковскому избирательному округу № 31 Андрея Казимировича Ратомского. В работе сессии приняли участие председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Ломский, депутат Минского областного Совета депутатов Людмила Витко, депутаты районного Совета депутатов, депутаты Городейского поселкового и сельских Советов депутатов, руководители организаций и предприятий района.  В ходе голосования вопрос о досрочном прекращении Андреем Ратомским его депутатских полномочий, в связи с переходом на работу в Смолевичский район, был решен единогласно. В торжественной обстановке ему была вручена Почетная грамота Несвижского районного Совета депутатов и подарок от Несвижского районного исполнительного комитета – картина с видами малой родины. В свою очередь Андрей Казимирович поблагодарил всех за теплые слова и плодотворное сотрудничество.

  • Состоялась сессия районного Совета депутатов 28-го созыва

 


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На этой неделе Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко согласовал назначение Андрея Ратомского, до нынешнего дня занимавшего должность директора ОАО...
 
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