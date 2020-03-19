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В Брестской области на трассе М1 столкнулись две фуры. Погиб один из водителей
19.03.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 19 марта 2020 года на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ». По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура «ДАФ» под управлением 22-летнего гражданина Польши.
В результате столкновения водителя большегруза «МАЗ» выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.
На месте происшествия работают сотрудники
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Дорожная авария произошла сегодня, 19 марта 2020 года на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ». По предварительной информации, 53-летний водитель грузового...
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