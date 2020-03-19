В Брестской области на трассе М1 столкнулись две фуры. Погиб один из водителей

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 19 марта 2020 года на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ». По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура «ДАФ» под управлением 22-летнего гражданина Польши.





В результате столкновения водителя большегруза «МАЗ» выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.







