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Макей и Лавров обсудили вопросы возвращения белорусских туристов домой через Россию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 марта вопросы возвращения домой белорусских туристов через Российскую Федерацию обсудили министры иностранных дел двух стран – Владимир Макей и Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша сторона обозначила проблемы с транзитом белорусских граждан через российский аэропорт Внуково, а также необходимость сохранения возможности перелета белорусов ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний.
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Новости Беларуси. 19 марта вопросы возвращения домой белорусских туристов через Российскую Федерацию обсудили министры иностранных дел двух стран – Владимир...
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