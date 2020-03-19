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Россияне не успели покинуть ЕС и застряли в Польше. Как Беларусь помогает вернуться домой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемы с возвращением домой испытывают и россияне. Из-за закрытого авиасообщения они не смогли вовремя покинуть Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые из них коротают время у белорусских рубежей со стороны Польши. Беларусь свои границы не закрывала, поэтому своим ближайшим соседям оказывает посильную помощь. В частности, в пунктах пропуска для россиян открыты специальные каналы.
Одна за одной страны Европейского союза объявляют о закрытии своих границ, прекращении всяких перемещений иностранцев. И мало кого волнует, что такие меры защиты одних отдаляют от дома других – тех, кто и так за сотни километров от него. Закрытые воздушные и наземные границы в ловушке и фактически в безвыходном положении оставили тысячи человек.
Россияне. Был, стоял в Нинбурге. Люди не могут уехать, назад вернуться. Получается, что билеты не пускают, карантин какой-то должны пройти. Не могут люди вернуться на самом деле сейчас.
Беларусь сегодня в силу географических особенностей и в условиях, когда все вокруг закрыты, для многих остается единственным «зеленым коридором», гарантирующим стабильно беспрепятственную дорогу домой. Мы не останавливали транзит через нашу территорию ни воздушным, ни наземным транспортом, не закрывали границы ни от своих, ни от иностранных граждан, не пошли по пути наименьшего сопротивления, а просто усилили контроль за всеми, кто въезжает в нашу страну.
Потому в сложившейся ситуации просто не можем остаться в стороне и отказать в содействии желающим вернуться домой (независимо от того, белорусский у них паспорт или нет).
Несколько дней назад остро встал вопрос с доставкой домой граждан наших соседей по Союзному государству – они застряли в Польше. 19 марта во время совещания Президент Беларуси просит позаботиться и о них, о российских гражданах – не чужие ведь нам люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разумеется, наши дипломаты в постоянном контакте со своими российскими коллегами. Да и сами граждане России знают: в случае чего могут звонить в белорусские дипучреждения – там обязательно помогут.
Сегодня в польско-белорусском направлении ездят четыре автобуса. Их запуск сынициировала наша сторона, чтобы белорусы могли возвращаться домой. Каждый день с территории Польши они вывозят около 200 человек, и такой возможностью в равной степени с нашими соотечественниками могут пользоваться россияне. В посольстве уверяют, что для всех найдется место.
Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше:
Пик обращений россиян уже миновал, сейчас к нашим дипломатам за помощью обращаются ежедневно до 7 человек с российским гражданством. Кроме того, наши дипломаты в Польше и Минтранс пошли дальше и нашли понимание по вопросу возможной перевозки российских граждан из Бреста и Гродно в Россию.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Тем временем, белорусские пограничники заявляют о том, что готовы встретить всех россиян и как можно быстрее провести контроль, чтобы люди могли наконец добраться в свою страну. Для них в пунктах пропуска будут выделены отдельные полосы.
Юрий Куприянов, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Стоит отметить, что всего с начала введения ограничений с соседними странами через границу Беларуси проследовало более 2000 граждан России. Нет сомнений, что совсем скоро все застрявшие россияне вернутся на Родину. Всем без исключения, невзирая на цвет паспорта и гражданство, сейчас очень хочется добраться домой – мы это видим и понимаем.
И если белорусы могут помочь оперативнее, можно не сомневаться, что сделают для этого все. Нам не жалко, вовсе не трудно войти в положение и протянуть руку, особенно когда речь касается союзников. Это принципиальная позиция белорусов и национальная черта, если хотите. В трудной ситуации мы не привыкли делить на своих и чужих. И в который раз подтверждаем это делом, а не красным словцом.
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Новости Беларуси. Проблемы с возвращением домой испытывают и россияне. Из-за закрытого авиасообщения они не смогли вовремя покинуть Европейский союз, сообщили в...
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