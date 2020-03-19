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Алексей Авраменко: Планируем самолётами «Белавиа» забирать людей на территорию Республики Беларусь

19.03.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первую сотню белорусских туристов из аэропорта «Внуково» планируют забрать сегодня, 19 марта, самолеты «Белавия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций нашей страны.

С 18 марта Россия запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов.

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Алексей Авраменко: Планируем самолётами «Белавиа» забирать людей на территорию Республики Беларусь

Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт «Внуково». Оттуда прямых рейсов в Минск нет. Решение проблемы было принято сегодня после разговора с российской стороной.

Алексей Авраменко: Планируем самолётами «Белавиа» забирать людей на территорию Республики Беларусь

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Планируем по мере того, как там наши люди будут аккумулироваться, самолетами «Белавиа» забирать их обратно, на территорию Республики Беларусь.

Мы пытаемся решить с российскими коллегами, чтобы они выполнили свои обязательства и перевезли тех граждан, которые улетели российскими авиакомпаниями, российскими туристическими компаниями отдыхать в страны «дальней дуги», особенно в Индию, Индонезию, Кубу, Доминиканскую Республику и так далее.

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Алексей Авраменко: Планируем самолётами «Белавиа» забирать людей на территорию Республики Беларусь

Все белорусы, которые улетели на отдых в Египет, будут доставлены на родину до 27 марта. Авирейсы «Белавиа» выполняются по составленному графику, и ситуация полностью урегулирована.

По состоянию на 17 марта, в Египте находились около 6 тысяч наших граждан, из них 2 тысячи уже вывезены. Пока все силы брошены на трансфер организованных групп туристов. Однако есть информация и о вылетевших самостоятельно. С ними постоянно поддерживают связь консульства.

Министерство спорта и туризма организовало горячие линии, по которым можно получить полную консультацию.

Алексей Авраменко: Планируем самолётами «Белавиа» забирать людей на территорию Республики Беларусь

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы отслеживаем совместно с нашими туристическими агентствами, туристическими операторами, кто где у нас находится на сегодняшний день. Есть полная картина, где и сколько наших граждан находятся на территориях других государств.

Добавим, с момента начала перебоев в авиасообщении МИД и другие наши загранучреждения помогли вернуться домой почти 2 тысячам белорусов.

Люди в материале: Алексей Авраменко, Сергей Ковальчук

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первую сотню белорусских туристов из аэропорта «Внуково» планируют забрать сегодня, 19 марта, самолеты «Белавия», сообщили в программе Новости «24...
 
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