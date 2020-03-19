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Они забьют сколько смогут, мы – сколько захотим. «Энергетик» победил БАТЭ в стартовом матче ЧБ по футболу

19.03.2020 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двумя матчами 19 марта стартовал чемпионат Беларуси по футболу. И первый же поединок принес очень неожиданный результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они забьют сколько смогут, мы – сколько захотим. «Энергетик» победил БАТЭ в стартовом матче ЧБ по футболу

«Энергетик» не просто победил, а победил БАТЭ. Причем уверенно и с запасом – 3:1. В рядах хозяев первый дубль нового чемпионата оформил Якшибоев. Также забил Бакич. Таким образом, студенты громко заявляют о себе с первого же тура.

Они забьют сколько смогут, мы – сколько захотим. «Энергетик» победил БАТЭ в стартовом матче ЧБ по футболу

Алексей Носко, игрок ФК РЦОР-БГУ:
Эмоций особых нет, просто устали очень. Был очень тяжелый, конечно, матч. Мы не сыграли то, что хотели, но те моменты, которые у нас были, мы их реализовали. Поэтому мы сегодня были сильнее. Да, установка была: они забьют сколько смогут, мы сколько захотим. Я шучу, но, конечно, на победу, только на победу мы.

Они забьют сколько смогут, мы – сколько захотим. «Энергетик» победил БАТЭ в стартовом матче ЧБ по футболу

Во втором противостоянии вечера солигорский «Шахтер» в родных стенах минимально уступил жодинскому «Торпедо». Примечательно, что пропустили «горняки» уже в компенсированное время. Гостям викторию принес Дапенья.

Люди в материале: Алексей Носко

 
 
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Новости Беларуси. Двумя матчами 19 марта стартовал чемпионат Беларуси по футболу. И первый же поединок принес очень неожиданный результат, сообщили в программе...
 
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