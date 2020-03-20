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Отличное напоминание о правилах безопасности

20.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обучение населения безопасности — задача не из легких, а для выполнения ее — все средства хороши. Социальная реклама — один из самых эффективных способов информирования и обучения безопасности. Хорошей традицией для работников Несвижского отдела по чрезвычайным ситуациям стала установка тематических объектов, билбордов и баннеров на территории района, а сегодня огнеборцы презентовали жителям города яркую рекламную конструкцию, призванную напомнить гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности.

Отличное напоминание о правилах безопасности

В самом сердце города, в сквере городского фонтана, появилась яркая рекламная конструкция от несвижских спасателей. Лайтбокс получился весьма информативным — на нем разместилась информация о действиях в случае возникновения пожара, а также полезные ссылки на мобильное приложение «Помощь рядом», мультсериал «Волшебная книга», сообщество Минского областного управления МЧС и многое другое. Место установки спасатели выбрали неслучайно, ведь новый лайтбокс располагается на центральной улице города и находится возле одного из самых любимых мест отдыха горожан. В ночное время новенький лайтбокс также будет напоминать несвижанам о правилах безопасности, ведь в его конструкции предусмотрена подсветка, которая включается одновременно с уличным освещением.
Данная конструкция станет отличным напоминанием о правилах безопасности и даст возможность проезжающим мимо гостям и жителям нашего города задуматься о безопасности.
«НН».


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Обучение населения безопасности — задача не из легких, а для выполнения ее — все средства хороши. Социальная реклама — один
 
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