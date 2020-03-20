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С 24 по 27 марта руководство Несвижского РОВД  будет проводить «прямые телефонные линии»

20.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Руководство Несвижского РОВД  будет проводить «прямые телефонные линии» по вопросам правоохранительной деятельности, а также о порядке приема граждан на службу в ОВД. С вами на связи:

24 марта, с 10.00 до 12.00 — начальник Несвижского РОВД Юрченко Александр Александрович (тел. 5-93-47);

25 марта, с 10.00  до 12.00 — временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Несвижского РОВД – начальника криминальной милиции Крупко Александр Александрович (тел. 5-12-81);

26 марта, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД – начальник милиции общественной безопасности  Чижик Дмитрий Михайлович (тел. 5-93-87);

27 марта, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Ефимов Денис Владимирович (тел. 5-13-14).


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Руководство Несвижского РОВД  будет проводить «прямые телефонные линии» по вопросам правоохранительной деятельности, а также о порядке приема граждан на службу
 
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