С 24 по 27 марта руководство Несвижского РОВД  будет проводить «прямые телефонные линии»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Руководство Несвижского РОВД будет проводить «прямые телефонные линии» по вопросам правоохранительной деятельности, а также о порядке приема граждан на службу в ОВД. С вами на связи:

24 марта, с 10.00 до 12.00 — начальник Несвижского РОВД Юрченко Александр Александрович (тел. 5-93-47);

25 марта, с 10.00 до 12.00 — временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Несвижского РОВД – начальника криминальной милиции Крупко Александр Александрович (тел. 5-12-81);

26 марта, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД – начальник милиции общественной безопасности Чижик Дмитрий Михайлович (тел. 5-93-87);

27 марта, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Ефимов Денис Владимирович (тел. 5-13-14).