Источник материала: Myfin

От продуктов до валюты. Как сейчас белорусам общаться с банком

Покупка продуктов и товаров для дома



Если вы планируете реже выходить из дома, то с продуктами помогут службы доставки. Популярный сервис «Е-доставка» позволяет выбрать продукты из более чем 10 тысяч наименований товаров. А готовые блюда из кафе и ресторанов доставит сервис Menu.by. Своих курьеров также отправляют по адресам многочисленные пиццерии и суши-бары.

Продолжают активно работать интернет-магазины, многие из которых доставляют товары по всей Беларуси. Для покупки пылесоса, блендера или стиральной машины достаточно оформить заказ, оплатить его карточкой или рассчитаться с курьером. А если у вас есть карта рассрочка «КартаFun» от БПС-Сбербанка, то вы сможете совершать покупки с отсрочкой платежа и даже получать moneyback. В частности, в онлайн-гипермаркете 21vek.by даётся рассрочка на 7 месяцев.

Оплата коммуналки и мобильной связи

Практически все платежи сегодня можно совершить в два клика со смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Это и оплата «жировок», и погашение кредитов, и взносы на питание в детских садах и школах, спортивные секции, кружки. Не говоря уже о том, чтобы пополнить баланс телефона или заплатить за интернет.

Платежи осуществляются через систему ЕРИП , в которой зарегистрировано более 18 000 организаций, которые оказывают более 63 000 услуг. Можно группировать платежи, присваивать им категории и добавлять в избранное, чтобы было проще находить. Если платежи повторяются с какой-то периодичностью, то можно настроить автооплату.

Обмен валюты

Чтобы оперативно менять валюту, тоже не обязательно идти в обменник. Если у вас есть валютная или рублёвая карточка, то деньги можно дистанционно обменять через приложение «Сбербанк Онлайн». Таким способом можно приобрести или продать доллары, евро и российские рубли. Оформить валютную карту и узнать актуальный курс валют также можно с легкостью в приложении «Сбербанк Онлайн».

Перевод денег с карты на карту

Удаленно поделиться деньгами с родственниками или взять взаймы тоже очень просто. В приложении «Сбербанк Онлайн» реализована возможность переводить деньги с одной карты на другую. Причем переводы доступны не только внутри БПС-Сбербанка – отправлять деньги можно и на карты других банков, как белорусских, так и иностранных. Для этого нужно знать номер карты получателя. А для клиента БПС-Сбербанка все еще проще: достаточно лишь ввести его телефонный номер.

Интересно, что через приложение можно также организовать коллективный сбор средств: например, для покупки подарка коллеге. Но обратите внимание – запросить деньги таким образом можно только у клиентов БПС-Сбербанка.

Вызов такси и проезд в минском транспорте

Увы и ах, но далеко не все товары в Беларуси можно приобрести удаленно. К примеру, доставка лекарств в нашей стране запрещена. Но если вам все же понадобится добраться до аптеки, то вы всегда можете вызвать машину, привязав карту БПС-Сбербанка к своему профилю в приложении службы такси. Если же возникнет необходимость поехать куда-либо на метро, то вам не придется стоять в очереди за жетоном – вы сможете на ходу оплатить проезд через терминал с помощью бесконтактной карты БПС-Сбербанка или же любым из приложений сервисов мобильных платежей: SberPay, Apple Pay или Samsung Pay.

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Стать клиентом БПС-Сбербанка, заказать платежную карточку и стать пользователем приложения «Сбербанк Онлайн» сегодня тоже можно не выходя из дома.

Чтобы это осуществить, сначала зайдите на форму регистрации «Сбербанк Онлайн»

Выберите «МСИ» и нажмите «Продолжить». Откроется новое окно: введите там свой идентификационный номер из паспорта и номер телефона — на него придёт SMS. Введите код из SMS, потом нажмите «Войти».



Приложение запросит доступ к аккаунту — разрешите его. Далее вы попадёте на страницу с анкетой: внимательно проверьте её и, если система попросит, дополните. Далее придумайте логин, пароль и дополнительный пароль для учётной записи.





Далее зайдите в личный кабинет и выберите способ подтверждения учетной записи через обратный звонок от специалиста Центра клиентской поддержки.







Теперь не выходя из дома вы можете открыть кредит или бесплатную виртуальную карту. После заказа виртуальной карты вам будут доступны уникальные и полезные сервисы, такие как: Apple Pay, Samsung Pay, SberPay, совершение платежей и переводов, открытие других карт, оформление страховок, депозитов и многое другое.