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Аккуратные, стильные, у метро: почем продают и как выглядят минские «двушки» с ремонтом
Источник материала: Tut.by
В начале года на вторичном рынке недвижимости
Сразу оговоримся, что в связи с ростом курса доллара предпосылок к подорожанию жилья не много. Поэтому, возможно, квартиры начнут дешеветь. А пока же в валюте на жилье вот такие цены.
В Центральном районе
На улице Нововиленской, 24В в кирпичной двухэтажке 1959 года постройки предлагают квартиру площадью 38 квадратных метров. Дом, как говорится в объявлении, после капремонта, с металлической кровлей и утепленным фасадом. Жилье продается за 56,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1486 за квадратный метр.
Калинина, 13
Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в доме 1959 года постройки. Хозяева сделали ремонт, заменили кухню и межкомнатные двери, а также окна на деревянные стеклопакеты. Жилье продается за 63 тысячи долларов в эквиваленте.
На Брилевской, 16
Квартира площадью 53 квадратных метра расположена на первом этаже кирпичного дома 1975 года постройки. Жилье полностью готово к проживанию. Продается за 71,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1349 за квадратный метр.
В Масюковщине
На улице Лынькова, 3 в панельном доме 1984 года постройки предлагают «двушку» площадью 51 квадратный метр. В квартире сделан ремонт. Продается за 78 тысяч долларов в эквиваленте, по 1526 за квадратный метр.
В Московском районе
В каркасном доме на Рафиева, 54А предлагают «евродвушку» площадью 44 квадратных метра. Хозяевам жилье досталось со свободной планировкой, и они довольно грамотно ею распорядились. Продается квартира за 118 тысяч долларов в эквиваленте, по 2681 за квадратный метр.
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