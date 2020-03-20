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Аккуратные, стильные, у метро: почем продают и как выглядят минские «двушки» с ремонтом

20.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале года на вторичном рынке недвижимости средняя цена квадратного метра «двушек» была в пределах 1310 долларов в эквиваленте. Квартиры же с ремонтом всегда стоили дороже, зато вселиться в них можно было сразу после покупки и уже особо не тратиться. Почем сейчас продают «двушки», готовые к заселению, и как они выглядят — в подборке REALTY.TUT.BY. И запомните эти цены — из-за роста курса доллара они, вполне возможно, скоро изменятся.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сразу оговоримся, что в связи с ростом курса доллара предпосылок к подорожанию жилья не много. Поэтому, возможно, квартиры начнут дешеветь. А пока же в валюте на жилье вот такие цены.

В Центральном районе

На улице Нововиленской, 24В в кирпичной двухэтажке 1959 года постройки предлагают квартиру площадью 38 квадратных метров. Дом, как говорится в объявлении, после капремонта, с металлической кровлей и утепленным фасадом. Жилье продается за 56,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1486 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Калинина, 13

Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в доме 1959 года постройки. Хозяева сделали ремонт, заменили кухню и межкомнатные двери, а также окна на деревянные стеклопакеты. Жилье продается за 63 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

На Брилевской, 16

Квартира площадью 53 квадратных метра расположена на первом этаже кирпичного дома 1975 года постройки. Жилье полностью готово к проживанию. Продается за 71,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1349 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Масюковщине

На улице Лынькова, 3 в панельном доме 1984 года постройки предлагают «двушку» площадью 51 квадратный метр. В квартире сделан ремонт. Продается за 78 тысяч долларов в эквиваленте, по 1526 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Московском районе

В каркасном доме на Рафиева, 54А предлагают «евродвушку» площадью 44 квадратных метра. Хозяевам жилье досталось со свободной планировкой, и они довольно грамотно ею распорядились. Продается квартира за 118 тысяч долларов в эквиваленте, по 2681 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»
Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

 
 
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