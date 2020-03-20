Источник материала: Новости Волковыска

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоемы Беларуси по данным за 2019 год. Такая информация размещена на сайте Минприроды.

Так согласно наблюдениям 2019 года наиболее загрязненными стали реки: Свислоч рядом с Королищевичами, Лошица в черте Минска, Плисса рядом с Жодино (в бассейне Днепра), Мухавец рядом с Кобрином, Западный Буг рядом с Речицей, Новоселками и Томашовкой, река Лесная Правая рядом с Каменюками, Рудовка в бассейне Западного Буга, Ясельда, как ниже, так и выше Березы, Морочь у Яськовичей, Реки Льва и Горынь в бассейне Припяти, Уша ниже Молодечно (в бассейне Немана), а также озеро Белое и водохранилище Беловежская Пуща.

К сожалению, список самых чистых водных объектов не такой обширный.

Наиболее чистыми названы Неман выше Столбцов, Свислочь у Сухой Долины, Беседь рядом со Светиловичами, Ипуть и Припять ниже Пинска, а также река Случь.

Антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр, Припять. Чаще всего в поверхностных водоемах фиксировались избыточные концентрации биогенных элементов, реже – органических веществ.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году, по предварительным данным, снизился на 18,7 млн куб.м (на 1,8%) по сравнению с 2018-м.

Напомним, 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов.