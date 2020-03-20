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Можно ли купить и снять валюту со вкладов в белорусских банках?

20.03.2020 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс доллара США неумолимо движется вверх и не сложно догадаться, что многие побежали в обменники. Можно ли сейчас купить крупную сумму в валюте? Получится ли без проблем снять средства с валютного счета?

Можно ли купить и снять валюту со вкладов в белорусских банках?
Легенда следующая – есть валютный счет, с которого клиент хочет снять 10 тыс долларов США и попутно приобрести еще 5 тыс долларов сверху. Сайт Инфобанкпроверил, как это получится. 
 

Снять валюту со счета

 
Итак, ситуация следующая, если вы хотите снять крупную сумму в валюте со счета, будьте готовы подождать несколько дней. В этой ситуации нет ничего особенного, и она никак не связана с ростом курса, нехваткой валюты или еще чего-то подобного, такие банковские правила существовали всегда.

Связно это с тем, что если вы просто придете в отделение чтобы получить свои деньги, нужной вам суммы в кассе может не оказаться, вы потеряете время, что может испортить впечатление о банке в целом. А так вы заказываете необходимую сумму и при визите гарантировано не уйдете с пустыми руками.

В Банке ВТБ посоветовали перед обращением в офис связаться со специалистами по телефону и предупредить о визите, у них же можно будет узнать и о сроках, в которые можно получить средства.

В Приорбанке порекомендовали заказать валюту заранее, т.к. сейчас на нее наблюдается большой спрос.
 
В РРБ-Банке без предварительной заявки можно получить сумму, не превышающую 100 базовых величин (2,7 тыс рублей) в эквиваленте соответствующей валюты. Если сумма больше ее необходимо заказывать, если сделать это до 12:00, деньги можно будет получить уже на следующий день.

На следующий день можно получить средства и в Белинвестбанке, БНБ-Банке, МТБанке, для этого нужно обратиться до 11-12 часов (в зависимости от банка).

Сумму для обналичивания необходимо заказать в контакт-центре Банка БелВЭБ за 2 дня, Цептер Банк рекомендует это сделать за один-два дня до визита.

БПС-Сбербанк отмечает, что сумму можно получить через рабочий день, т.е. если обращаться в понедельник, деньги можно получить в среду.

За 3 дня заказывать сумму просит БТА Банк и Банк Дабрабыт (для счетов, открытых в Минске, в ином случае — 5 дней).

Альфа-Банк, Банк «Решение», Паритетбанк, Технобанк и Франсабанк предупреждают, что денежную наличность нужно заказать за 5 дней.

Идея Банк предупреждает, что без предварительного заказа можно снять сумму эквивалентную 5 тыс рублей, если сумма больше, необходимо предварительно заказывать. Если заказываете до 11:00, сумм будет готова к выдаче на 3 рабочий день, если после 11:00 – то на 5 рабочий день.

Белгазпромбанк сообщает, что для снятия средств с текущего или депозитного счета заказывать средства нужно за 5 дней. Однако если у вас в банке оформлен вклад, срок размещения которого закончился, то заказать сумму нужно за 2 дня до обращения в отделение.

В СтатусБанке ситуация следующая – при снятии наличных на сумму от 10 тыс рублей в экиваленте, необходимо уведомить банк не менее чем за 5 банковских дней.

Если необходимо снять средства с расчетного счета в Беларусбанке, на подготовку суммы может понадобиться до 10 дней, если речь о вкладе – до 5 дней, а средства со счета «до востребования» обещают выдать сразу.
 

Купить валюту

 
С покупкой все гораздо сложнее, заказать какую-то сумму в этом случае не получится, по крайней мере, так нам ответили специалисты большинства белорусских банков за исключением МТБанка и Альфа-Банка.
 
Некоторые банки советуют звонить в интересующее отделение и уточнять наличие валюты, другие предупреждают, что это можно сделать только при личном обращении.

Для примера, скрины переписки со специалистами Банка Дабрабыт и Банка ВТБ…
  


В любом случае, даже если вы позвоните в отделение и узнаете, что нужная вам сумма сейчас есть в наличии, никто не даст гарантии что она будет в кассе и на момент визита. Кстати об этом нас предусмотрительно предупредил только специалист БСБ Банка.

В БТА Банке нас сразу предупредили, что на сегодняшний день долларов для продажи нет.

В Цептер Банке специалист специально для нас уточнила наличие долларов в головном офисе банка и предупредила, что американскую валюту купить не получится, по крайней мере сегодня.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Курс доллара США неумолимо движется вверх и не сложно догадаться, что многие побежали в обменники. Можно ли сейчас купить крупную сумму в валюте? Получится ли без...
 
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