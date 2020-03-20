Ну очень длинные вклады: депозиты, которые вы сможете забрать не раньше, чем через 4 года

Источник материала: Tut.by

Если вы смотрите очень далеко в будущее, то сегодняшний обзор вкладов будет очень даже кстати. FINANCE.TUT.BY собрал все предложения банков по вкладам сроком на четыре и более лет, чтобы вы могли скопить денег на учебу ребенка, покупку нового авто или полноценный ремонт.



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Мы собрали предложениях банков во всех валютах. Сразу скажем: их немного. Отметим, что все эти депозиты — безотзывные.

Банк Валюта вклада Срок Ставка Альфа-Банк, Альфа-Вклад USD 55 месяцев

(4,5 года) 1,05% EUR 55 месяцев 0,25% RUB 55 месяцев 4% Беларусбанк, Классик Детский BYN 4 года 11,4% 5 лет 11,45% Белгазпромбанк, Стабильный USD 5 лет 1,7% EUR 5 лет 1% Белинвестбанк, Личный выбор USD 5 лет 1% Технобанк, Наше будущее USD 1825 дней

(5 лет) 2,2% EUR 1825 дней

(5 лет) 1%

Банк Валюта вклада Срок Ставка Альфа-Банк, Альфа-Вклад USD 55 месяцев

(4,5 года) 1,05% EUR 55 месяцев 0,25% RUB 55 месяцев 4% Беларусбанк, Классик Детский BYN 4 года 11,4% 5 лет 11,45% Белгазпромбанк, Стабильный USD 5 лет 1,7% EUR 5 лет 1% Белинвестбанк, Личный выбор USD 5 лет 1% Технобанк, Наше будущее USD 1825 дней

(5 лет) 2,2% EUR 1825 дней

(5 лет) 1%