Ну очень длинные вклады: депозиты, которые вы сможете забрать не раньше, чем через 4 года
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Источник материала:
Tut.by
Если вы смотрите очень далеко в будущее, то сегодняшний обзор вкладов будет очень даже кстати. FINANCE.TUT.BY собрал все предложения банков по вкладам сроком на четыре и более лет, чтобы вы могли скопить денег на учебу ребенка, покупку нового авто или полноценный ремонт. фото с сайта: pixabay.com
Мы собрали предложениях банков во всех валютах. Сразу скажем: их немного. Отметим, что все эти депозиты — безотзывные.
Банк
Валюта вклада
Срок
Ставка
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
USD
55 месяцев
(4,5 года)
1,05%
EUR
55 месяцев
0,25%
RUB
55 месяцев
4%
Беларусбанк,
Классик Детский
BYN
4 года
11,4%
5 лет
11,45%
Белгазпромбанк,
Стабильный
USD
5 лет
1,7%
EUR
5 лет
1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
USD
5 лет
1%
Технобанк,
Наше будущее
USD
1825 дней
(5 лет)
2,2%
EUR
1825 дней
(5 лет)
1%
Банк
Валюта вклада
Срок
Ставка
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
USD
55 месяцев
(4,5 года)
1,05%
EUR
55 месяцев
0,25%
RUB
55 месяцев
4%
Беларусбанк,
Классик Детский
BYN
4 года
11,4%
5 лет
11,45%
Белгазпромбанк,
Стабильный
USD
5 лет
1,7%
EUR
5 лет
1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
USD
5 лет
1%
Технобанк,
Наше будущее
USD
1825 дней
(5 лет)
2,2%
EUR
1825 дней
(5 лет)
1%
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Если вы смотрите очень далеко в будущее, то сегодняшний обзор вкладов будет очень даже кстати.
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