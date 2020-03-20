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Ну очень длинные вклады: депозиты, которые вы сможете забрать не раньше, чем через 4 года

20.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы смотрите очень далеко в будущее, то сегодняшний обзор вкладов будет очень даже кстати. FINANCE.TUT.BY собрал все предложения банков по вкладам сроком на четыре и более лет, чтобы вы могли скопить денег на учебу ребенка, покупку нового авто или полноценный ремонт.


фото с сайта: pixabay.com

Мы собрали предложениях банков во всех валютах. Сразу скажем: их немного. Отметим, что все эти депозиты — безотзывные.

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

USD

55 месяцев
(4,5 года)

1,05%

EUR

55 месяцев

0,25%

RUB

55 месяцев

4%

Беларусбанк,

Классик Детский

BYN

4 года

11,4%

5 лет

11,45%

Белгазпромбанк,

Стабильный

USD

5 лет

1,7%

EUR

5 лет

1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

USD

5 лет

1%

Технобанк,

Наше будущее

USD

1825 дней
(5 лет)

2,2%
 

EUR

1825 дней
(5 лет)

1%

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

USD

55 месяцев
(4,5 года)

1,05%

EUR

55 месяцев

0,25%

RUB

55 месяцев

4%

Беларусбанк,

Классик Детский

BYN

4 года

11,4%

5 лет

11,45%

Белгазпромбанк,

Стабильный

USD

5 лет

1,7%

EUR

5 лет

1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

USD

5 лет

1%

Технобанк,

Наше будущее

USD

1825 дней
(5 лет)

2,2%
 

EUR

1825 дней
(5 лет)

1%

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если вы смотрите очень далеко в будущее, то сегодняшний обзор вкладов будет очень даже кстати.
 
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