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В Китае слоны, воспользовавшись карантином, выпили все вино деревни

20.03.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайской провинции Юнань 14 слонов ворвались в деревню, и выпили все вино.



Как сообщает Epicalyptic, слоны воспользовались ситуацией, “пока люди занимались социальным дистанцированием”.

Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи.

“В итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько опьянели, что уснули в соседнем чайном саду”, – говорится в сообщении.
 
 
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В китайской провинции Юнань 14 слонов ворвались в деревню, и выпили все вино.
 
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