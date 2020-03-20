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Как сохранить красоту улыбки? Секреты профессионалов

20.03.2020 08:41 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как сохранить красоту улыбки? Секреты профессионалов

Зачастую, обращаясь к стоматологу, люди задают вопрос: «Как же сохранить зубы здоровыми? Как продлить им жизнь? Почему выпадают зубы, если я их чищу?» Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Итак, для начала поговорим, что представляют собой наши зубы.

Всего у взрослого человека 32 зуба. В каждом зубе выделяют видимую его часть – коронку, окруженную десной, и корень, который находится в челюсти. Каждый зуб располагается в лунке, и крепится к ней с помощью соединительных волокон. Ткани, которые окружают зуб и удерживают его в своем месте, называются периодонтом. Помимо выше названных функций, они также доставляют питательные вещества к зубу, участвуют в регуляции жевательного давления.

Сверху коронка зуба покрыта эмалью. Эмаль является самой твердой тканью в нашем организме. Далее идет дентин (это зубная кость), он более мягкий, чем эмаль.
В самом центре нашего зуба находится пульпа, которая представлена кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Пульпу называют «сердцем зуба», так как именно она дает жизнь нашему зубу.

 Зубы служат не только для откусывания и измельчения пищи, они также участвуют в правильном произношении звуков речи, а также украшают нас милой и красивой улыбкой.

Болезни зубов – это признак цивилизации. По данным ВОЗ, здоровье зубов является ключевым показателем общего состояния здоровья, благополучия и качества жизни. Исследования археологов показывают, что древние охотничьи племена практически не имели проблем с зубами. Они возникли благодаря улучшению качества жизни, изменению характера питания, употреблению пищи, которая легко усваивается.

Самыми распространенными стоматологическими проблемами являются кариес и болезни периодонта.

Кариес зубов – процесс разрушения твердых тканей зуба с образованием полостного дефекта, вызванный бактериями. Микроорганизмы, вырабатывающие в процессе жизнедеятельности кислоту, собираются на поверхности зубов в виде мягкого налета. Если его не удалять, то с течением времени кислота будет все больше повреждать поверхность, что приводит к разрушению зуба и образованию в нем полости. Характеризуется кариес появлением на эмали белесоватого либо пигментного пятна желтовато-коричневого цвета, неприятного запаха изо рта, реакцией зуба на кислую, сладкую, холодную пищу, ноющей кратковременной болью.

Болезни периодонта (гингивит и пародонтоз) – воспаление окружающих зуб тканей с последующим разрушением связок зуба и костной ткани челюсти. Проявляется кровоточивостью и воспалением десен, болевыми ощущениями при надавливании, неприятным запахом из полости рта, подвижностью зубов.

Причиной возникновения данных заболеваний является совокупность факторов: питание, наследственность, микроорганизмы и состав слюны, ну и естественно, плохая гигиена полости рта.

         Как же сохранить наши зубы здоровыми?

1. Регулярный ежедневный уход за полостью рта: чистите зубы не менее 2-х раз в день в течение 3-х минут, соблюдая правильную технику чистки зубов. Пользуйтесь при чистке зубов не только зубной щеткой, но и зубными нитями (флоссами), межзубными ершиками, скребками для чистки языка, ополаскивателями для полости рта. После каждого приема пищи прополаскивайте рот водой.

2. Зубную щетку и зубную пасту подбирайте вместе со своим стоматологом индивидуально в зависимости от состояния полости рта. Менять зубную щетку следует через 2-3 месяца.

3. Придерживайтесь правильного питания, т.е. соблюдайте режим питания и сбалансированный рацион: сократите употребление быстрых углеводов (сахаров) – сладостей, мучных изделий, газированных напитков, соков и т.д. Включайте в ежедневный рацион больше овощей и фруктов. Замените «сладкие перекусы» полезными – орехами, молочными продуктами (творог, сыр), яйцами, зеленью. Больше употребляйте фторо- и кальцийсодержащую пищу (кисломолочные продукты, рыбу и др.). Насыщайте организм витаминами (С, D, гр.В,Е).

4. Регулярно (не реже 2-х раза в год) посещайте врача-стоматолога для осмотра и проведения лечебно-профилактических процедур.

5. Используйте экзогенные и эндогенные соединения фтора (в виде фторированной воды, соли, таблеток, зубной пасты), в выборе которых вам поможет ваш стоматолог.

6. Ведите здоровый образ жизни, укрепляете здоровье, откажитесь от таких вредных привычек, как курение, жевание бетеля, употребление алкоголя и др.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете сохранить не только зубы, но и свое здоровье в целом.

Как сохранить красоту улыбки? Секреты профессионалов

Помощник врача-гигиениста, Елена Рымар


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Зачастую, обращаясь к стоматологу, люди задают вопрос: «Как же сохранить зубы здоровыми? Как продлить им жизнь? Почему выпадают зубы, если
 
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