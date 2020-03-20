Александр Макрицкий: не вправе рассуждать, правильно или нет, что продолжаем играть. Для этого есть специальные органы

- Серия была довольно сложная, несмотря на счет 4-1. Не все так просто складывалось. Были матчи, где тяжело давались победы, плюс проигранный поединок. Тем не менее, считаю, что наша команда по ходу серии выглядела предпочтительнее и была сильнее. Немного нам мешала реализация собственных моментов, вовремя забитого гола — этого не хватало. Вопросы были и по удалениям.





Финал — это другое соревнование. Здесь нет мелочей, каждый момент очень важен. Очень важно подготовиться и восстановиться. По возможному сопернику никаких комментариев. Кто будет, тот будет. Это не важно. Важно, как мы будем играть. Мы сделаем максимум для того, чтобы выиграть Кубок.





- Довольны ли тем, что хоккей в Беларуси продолжается?





цитирует наставника "Белорусский хоккей". - Я не вправе рассуждать, есть специальные органы, которые решают. На данный момент запретов нет. Играем, —"Белорусский хоккей".



