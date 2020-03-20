Объединяться, чтобы творить добро

В Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста с апреля 2017 года при финансовой поддержке Европейского союза, технической поддержке Датского Красного и в сотрудничестве с органами местного управления реализуется проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

За этот период волонтеры Смолевичской районной организации БОКК во главе с ее руководителем Галиной Графутко проделали большую работу по расширению возможностей гражданского общества в Беларуси, повышению уровня и качества жизни.

Недавно на базе средней школы №2 г. Смолевичи прошел круглый стол, на котором обсуждались результаты реализации и воздействия волонтерских инициатив БОКК.

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