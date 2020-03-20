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Вышла замуж в 18 лет и в 50 выглядит на 35. Секреты телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой

20.03.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Она стала ведущей на телевидении, когда ей было всего пять лет. Поэтому сегодня среди своих коллег того же года рождения Екатерина Стриженова может похвастаться самым длинным стажем работы в эфире. Постоянная занятость на ТВ не помешала ей построить карьеру актрисы в кино и найти счастье в семейной жизни — в 33-летнем браке. Как это: жить и все успевать — точно знает Екатерина Стриженова, которая отмечает сегодня свой день рождения.


Екатерина Токмань родилась и выросла в Москве. Папа будущей теледивы был творческим человеком. Журналист, писатель, основатель и главный редактор журнала «Студенческий меридиан» Владимир Токмань. Позже он занимался руководящей работой и даже был награжден орденом Дружбы народов. Мама — Валентина Токмань — филолог, преподавала русский язык как иностранный.

Начиная с 5-летнего возраста Катя стала сниматься в детских телевизионных передачах: «АБВГДейка», «Будильник», «Веселые нотки» и даже самостоятельно вела детские концерты и спектакли. Нравилось ей и танцевать: родители заметили это и записали дочку в московский детский ансамбль танца «Калинка». Позже Екатерина расскажет, что именно работа в этом хореографическом коллективе заложила в ее характере основы самодисциплины и стремление отлично выглядеть вне зависимости от обстоятельств.


Все начиналось очень хорошо, но когда Кате было всего 8 лет, а ее старшей сестре Виктории — двенадцать, обожаемый папа скончался от рака. Мама осталась одна с двумя детьми и посвятила всю себя их воспитанию. Пример матери Катерина пронесет через всю жизнь. И много лет спустя, когда уже сама будет мамой, всегда будет отказываться от тех проектов, которые будут забирать слишком много времени, предназначенного для близких.

«Папа болел тяжело, долго. Когда ситуация с его здоровьем стала совсем критическая, нас — детей — отправили в санаторий. Я писала письма папе в больницу — рассказывала, как у меня прошел день, как я по нему скучаю. А его уже не было в живых. Сегодня думаю: „Боже мой, что же пережила мама, читая их?..“ Мама больше не вышла замуж, она у нас однолюб. Вот я сейчас уже старше, чем была она, когда осталась без мужа, и не понимаю, не представляю, как у нее хватило сил на то, чтобы поднять нас с Викторией. Прекрасно помню, как она приходила с работы, буквально валясь с ног от усталости и нервного перенапряжения».

Дочки старались не огорчать маму, поддерживая ее своими успехами в учебе и творчестве. В 14 лет Катя дебютирует в картине «Лидер» (1984), сыграв там главную роль девятиклассницы Тани Корниловой. На съемках фильма в Сочи Катерина знакомится с Александром Стриженовым, который также был занят в ленте. Это была не любовь с первого взгляда, но все-таки — любовь. Молодые люди решили: обязательно поженимся, вот только Екатерине исполнится 18. Так они и поступили.

«Причем сначала по Сашиной инициативе обвенчались. Тайно. Таились, потому что я не хотела испортить жизнь маме: при ее работе, если бы кто узнал, у нее могли возникнуть крупные неприятности. Венчали нас с Сашей ночью, мы договорились, чтобы все было по секрету, попросили даже, чтоб без записей в церковном журнале. А официальная свадьба состоялась через неделю. Мы пришли в загс, нам сказали: „Встаньте на зеленый коврик. Обменяйтесь кольцами. Распишитесь. Теперь вы муж и жена“. И все это ни в какое сравнение не шло с тем ночным таинством в подмосковном храме Покрова Пресвятой Богородицы, в который мы и сейчас периодически приезжаем».


В апреле 1988 года в семье появилась первая дочь, которую назвали Анастасией. Екатерина Стриженова признается, что рождение ребенка для нее и мужа, в то время студентов, оказалось настоящим счастьем. Молодой папа трогательно нянчил крошечную дочь, купал и гулял с коляской. Небольшая пауза в карьере нисколько не огорчала Екатерину. Она была уверена, что все успеет.


В 90-х Екатерина Стриженова оканчивает режиссерское отделение Московского института культуры. Ее приглашают в Московский государственный театр киноактера и театра А.Чехова. Также актриса много снимается в кино. В ее фильмографии числятся такие картины, как «Дорога никуда» по роману Александра Грина, военная драма «Ангелы смерти» и приключенческие ленты Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя».

Запоминающимся было появление актрисы в «Американском дедушке» (1993) вместе с великим артистом Евгением Леоновым. А роль Жанны де Бриссак в историческом костюмированном сериале по роману Александра Дюма «Графиня де Монсоро» (1997) принес Екатерине огромную популярность и зрительскую любовь.

В январе 1997 года Екатерина Стриженова появляется на «Первом канале» (тогда еще ОРТ), чтобы сказать: «Доброе утро». Что она и делает до сих пор: вначале в паре с супругом, а позже самостоятельно.


В 2000-м ее карьера была на самом пике, но внезапно Екатерина берет паузу и уходит в декрет. Спустя 12 лет они с супругом решили подарить старшей дочери сестренку — Александру. Многие коллеги по цеху осудили женщину: так легко расстаться с многомиллионной публикой? Зачем? Да и возраст не такой подходящий. Но Стриженова запросто отказалась от съемок и погрузилась в приятные домашние семейные хлопоты. Подарить дочку самому любимому на свете человеку было для нее гораздо важнее.


Екатерина возвращается на экраны в телесериале «Другая жизнь» (2003). А два года спустя великолепно и глубоко сыграла роль в картине «Свой человек», закрепив за собой репутацию серьезной драматической актрисы.

Во многих своих картинах Екатерине довелось поработать с супругом: в кадре и за ним. Самые известные их совместные проекты: «Ка-ка-ду», «Захочу — полюблю», «Снайпер», «От 180 и выше» и, конечно же, народная комедия «Любовь-морковь».

«Не думайте, что раз Александр — мой муж, то он делает мне какие-то поблажки. Скорее, наоборот: ко мне он более критичен и строг, чем к другим актерам. Может прилюдно меня отчитать, сделать замечание. А в картине „Любовь-морковь“, например, он дал мне роль второго плана, хотя я мечтала стать главной героиней. Просто он не видел меня в этом амплуа. Тем не менее Саша очень талантливый режиссер, и с ним каждый раз очень интересно работать».


В 2008 г. Екатерину пригласили в популярнейшее шоу «Первого канала» — «Ледниковый период», в котором ее партнером стал известный фигурист, чемпион мира Алексей Тихонов. На одной из тренировок Стриженова сломала ребро, но решила не покидать проект и в результате дошла до финала.

В разное время напарниками Екатерины по эфирам становились разные именитые ведущие: с Александром Гордоном она вела ток-шоу «За и против» и телевизионный проект о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной «Они и мы». Потом было «Время покажет» на «Первом канале» — вначале в паре с Петром Толстым, а затем с Артемом Шейниным и Анатолием Кузичевым.


К слову, работу Екатерины во «Время покажет» часто критиковали: дескать, не разбирается Стриженова в экономике и политике и беседует с гостями и экспертами на примитивном уровне. В защиту ведущей выступил депутат Госдумы и члена совета по развитию СМИ Вадима Манукян: «Екатерина — вообще единственный профессионал в этой передаче. Была бы моя воля, Кузичева и Шейнина не подпустили бы к «первой кнопке», и Стриженова права в желании одернуть хамоватых коллег». Руководство «Первого канала» успокоило депутата: к Стриженовой нет претензий, поэтому она остается в проекте. А в 2017 году Екатерина получила за «Время покажет» премию «ТЭФИ». И еще одну — за «Доброе утро».


Екатерина Стриженова — признанная звезда не только на экране, но и на светских раутах. Ее наряды частенько обсуждают в глянце. В основном актрису ставят в пример: как нужно выглядеть. Секрет успеха прост: практически всю одежду для Стриженовой шьет ее родная сестра — известный модельер Виктория Андреянова.

Два года назад в жизни Стриженовых произошло счастливое событие: старшая дочь Анастасия родила сына — Петра. Совершенно не похожая на бабушку Екатерина обожает проводить с малышом все свободное время.


Такая идиллическая картина немало раздражает многих, поэтому чету Стриженовых регулярно «разводят» в желтых изданиях. Но пара не обращает на такие мелочи внимания и готовится в этом году отмечать 33-летие в браке.

«Никаких секретов здесь нет. Просто нужно ценить тех, кто рядом, и стараться делать их счастливыми. Я очень люблю свою работу и посвящаю ей много времени, но семья всегда была и будет в приоритете. Моя семья — главный смысл жизни, не представляю себя без нее».

 
 
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Она стала ведущей на телевидении, когда ей было всего пять лет. Поэтому сегодня среди своих коллег того же года рождения Екатерина Стриженова может похвастаться...
 
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