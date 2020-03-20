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На фоне коронавируса две аптечные сети запустили единую сеть онлайн-заказов

20.03.2020 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» объединились и запустили единую сеть онлайн-заказов с доставкой лекарств в ближайшую к пользователю аптеку. Как утонили в сети аптек ADEL, онлайн-бронирование заработало почти во всех городах Беларуси.

«Чтобы сократить перемещение людей по городу, мы предлагаем выбрать любую ближайшую аптеку обеих сетей. В целях безопасности покупателю не потребуется подстраиваться и ехать в ту аптеку, где есть нужные лекарства. Заказ доставят в ближайшую, чтобы сократить риски для его здоровья, – рассказывают в ADEL. – Электронная система автоматически сформирует карточку заказа при онлайн-бронировании – провизору останется только нажать на кнопку, чтобы пробить чек. В большинстве аптек выделены специальные кассы для оплаты броней».

Рассчитывают, что это в среднем в три раза повысит скорость расчетов за онлайн-заказ и тем самым втрое сократит время пребывания в аптеке. Покупателю потребуется от 30 секунд в обычное время и до 2 минут в пиковые часы.

Как сообщается, система бронирования Click & Collect встроена в сайт аптечной сети ADEL. После наполнения виртуальной корзины можно выбрать ближайшую аптеку на карте.

Кроме этого, для людей старшего поколения предусмотрено бронирование по телефону. Во время разговора провизор выяснит местоположение покупателя и согласует время прибытия в аптеку. Сотрудник аптеки будет ожидать у специально выделенной кассы.

«При бронировании мы просим покупателей в случае наличного расчета заранее готовить сумму без сдачи. Считаем это ответственным отношением к себе и к окружающим», - отмечают в аптеке.

В аптечной сети напомнили, что белорусское законодательство запрещает доставку лекарств на дом. В случае легализации рынка в аптечной сети отвечают, что готовы запустить собственные сервисы доставки.
 
 
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Белорусские аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» объединились и запустили единую сеть онлайн-заказов с доставкой лекарств в ближайшую к пользователю аптеку. Как...
 
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