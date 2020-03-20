Евгений РОШКА по результатам работы за минувший год в жилищно-коммунальной сфере, в сфере окружающей среды и благоустройства признан «Человеком года»

Источник материала: Пинский Вестник

Уже совсем скоро на улицах Пинска станет веселее - на клумбах засияют желтыми и оранжевыми огоньками бархатцы, нежно-розовыми и белыми - бегонии, ярко-красными - сальвии. Всего город украсят 200 тысяч штук цветов. В счет компенсационных посадок планируется высадить 750 кустарников и 2300 деревьев.



Об этом сообщил Евгений РОШКА (на снимке), который по результатам работы за минувший год в жилищно-коммунальной сфере, в сфере окружающей среды и благоустройства признан «Человеком года». Кстати, этого почетного звания он удостоен уже во второй раз. Разумеется, не случайно. В 2019 году участком зеленого строительства КУПП «ЖКХ г.Пинска», которым он руководил, было высажено более 270 тысяч цветов, посажено порядка 3,5 тысячи деревьев и свыше 450 кустарников. Кроме того, в областном конкурсе профессионального мастерства, который традиционно организуют аккурат накануне областных «Дожинок» (тогда он проходил в Ружанах), пинчане победили в номинации «За оригинальность композиции» - их «Вальс бабочек» никого не оставил равнодушным. Да иначе и быть не может, когда люди в свой труд вкладывают душу.



Евгений Михайлович признается, что очень любит то дело, которым занимается. А в свободное от работы время он разводит декоративные кустарники, деревья, цветы, увлекается ландшафтным дизайном. После окончания средней школы молодой человек совершенно осознанно выбрал свой дальнейший путь - поступил в Белорусский государственный технологический университет, где получил специальность «Инженер садово-паркового строительства». А еще буквально сразу познакомился со своей будущей супругой Мариной, с которой на пятом курсе они поженились и уже третий десяток лет идут рука об руку по жизни. Со временем семья начала расти - в ней появились три малышки, причем с поразительной периодичностью в восемь лет. Старшая Алена - студентка исторического факультета Белгосуниверситета, 12-летняя Алеся - учащаяся средней школы № 12, четырехлетняя София - воспитанница детского сада. Девчонки разные, но всех их объединяет любовь к природной гармонии. Да и чему удивляться, если красота окружает с детства: в Вишевичах, где находится их дом, на 25 сотках лишь небольшой участок земли отведен под овощи и зелень, все остальное --- под альпинарий, рокарий, газоны, композиции обычных и причудливых форм деревьев и кустарников.



Но вернемся к Евгению Михайловичу. Получив первое высшее образование, он работал главным агрономом спецсовхоза «Пина», после его ликвидации стал начальником участка зеленого строительства жилищно-коммунального хозяйства. Признается, что работать нравилось, но было очень грустно, когда пришлось закрыть ставшие нерентабельными теплицы. Заочно получил второе высшее образование - экономическое, в БГЭУ. Говорит, не карьеры ради, а для саморазвития, расширения кругозора, к тому же на всю жизнь врезались в память слова бабушки, которая любила повторять: диплом, внучек, за плечами не носить. Оказалось, второе образование действительно не было лишним: с февраля текущего года Евгений Рошка исполняет обязанности заместителя генерального директора предприятия по благоустройству.



Я попросила Евгения Михайловича поделиться планами на нынешний год. Он рассказал, что планов и задумок очень много. Так, на Витебщине заказали, как говорится, на пробу с десяток изящных, выполненных в металле и пластике кашпо для деревьев. Новая цветочная композиция придет на смену логотипу «Пинск - культурная столица». Необычный дизайн ожидает клумбу перед зданием городского исполнительного комитета - она будет выполнена в виде рокария, в несколько ярусов, с использованием камней, разноцветной крошки, гальки, а еще злаковых культур - ландшафтные дизайнеры очень хорошо знают, как некоторые их виды могут преобразить обычную цветочную клумбу. Словом, идей много и креатива хватает, побольше бы еще финансовых средств выделялось.



В заключение Евгений Михайлович попросил поздравить коллег с приближающимся профессиональным праздником. Мы присоединяемся к этим поздравлениям!



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ