Пожалел ли Руслан Алехно, что приехал в Ганцевичи?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

После полуторачасового концерта на сцене городского Дома культуры в Ганцевичах Руслан Алехно дал интервью корреспонденту «СП», в котором искренне рассказал о безграничной любви к родному Бобруйску, провинциальных зрителях, своих песнях и мечтах.

– Руслан, вы российский певец с белорусскими корнями. Когда приезжаете на родину, куда спешите в первую очередь и где вам особенно хорошо?

– Несмотря на то, что пятнадцать лет живу в России, мне очень не хватает времяпровождения в родном Бобруйске. Хорошо в родительском доме. Свет его окон – мое утешение, спасение, тепло. По-особому чувствую себя у бабули в деревне. Вообще, люблю Беларусь.





– В прошлом году вы стали обладателем ордена Франциска Скорины. Высокую государственную награду получали из рук Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Что чувствовали в момент торжества?

– Я волнуюсь перед каждым выступлением, а тут, представляете, получить награду из рук Президента. Конечно же, волновался. Но вместе с тем было очень приятно. Награда такого высокого уровня – первая в жизни.

– Как в вашем плотном творческом графике появились Ганцевичи?

– С 13 февраля я работаю в Беларуси. 15 марта вернусь в Москву, к своей семье. Во время творческого тура было запланировано большое количество выступлений в самых разных уголках синеокой, в том числе и в Ганцевичах. К слову, в этом городе выступаю впервые, и ганцевичским зрителем приятно удивлен. Не везде знают твои песни, с отдельными не всегда выходишь «на бис», не так часто просят зрители петь еще и еще. Концерт в Ганцевичах – особый, с особым зрителем.





– Для вас есть существенная разница: выступать на сцене спортивного комплекса «Олимпийский» и петь в небольшом провинциальном городе? Отличается ли публика?

– Я думаю, что есть и публика разная. В провинциальном городе зритель не избалованный, у него нет возможности часто видеть, как говорят, в живую известных артистов, наслаждаться разнообразием музыки… И поэтому провинциальный зритель искренний, глубокий, скромный. Он с большим трепетом относится к происходящему, с уважением и большой любовью.

– Следовательно, вы не пожалели, что приехали с концертом в Ганцевичи?

– Нет. Хотя, если быть честным до конца, концерт мы планировали отменить, поскольку не весь зал был «продан». Но организаторы заверили, что реализовано достаточно большое количество билетов, и вот я здесь. Но, поверьте, я работал бы даже в том случае, если бы в зале сидели три, пять, десять человек, поскольку хорошо понимаю, что для людей, собравшихся в зале, – это событие, большая радость. И как можно лишить их этой радости от встречи с артистом, любимой песней?

– Среди большого количества спетого вами есть ли произведения особенно любимые, исполненные с особым чувством?

– С одной стороны, мне дорога любая песня, так как в каждой – маленький кусочек моей жизни. А с другой – оценку, что лучше, что хуже спето мной, могут дать только слушатели. Над собой я могу только смеяться, критиковать по поводу и без повода. А если откровенно, то практически все, что я делаю, мне не нравится, я даже по телевидению на себя не смотрю.

– В вашем репертуаре, на мой взгляд, есть удивительная песня «Давай забудем о плохом». А вам свойственно помнить плохое?

– Плохие воспоминания из памяти стираю и стараюсь думать о хороших, приятных жизненных моментах. Если бы в наших силах, помня плохое, можно было что-то изменить. Мы способны, только опираясь на опыт, совершенные ошибки, больше их не повторять. Кроме того, в этой жизни я ни о чем и не жалею.

– Сколько лет вы на сцене? И что позволяет вам держать рейтинг популярности?

– На большую белорусскую сцену я вышел в 2000 году, российскую – 2004-м. Оглядываясь назад, понимаю: было немало побед, новых произведений в репертуаре, интересных, запоминающихся встреч. Приходилось очень много работать. А по-другому никак. Если бы не труд, постоянная работа над собой и огромное желание развиваться, может быть, и сегодня я жил бы в Бобруйске (улыбается). Хотя характер и темперамент мне не позволили бы этого. Всегда хотелось чего-то большего.

– А чего вам хочется сейчас?

– Сына хочется. Дочка у меня есть, а сына очень хочу…

– Если бы у вас появилась уникальная возможность пообщаться с тем Русланом, который впервые вышел петь, что бы вы ему сказали?

– Делай то, что ты можешь делать. Верь в свои силы. Думай о Голливуде и стремись в него. А в Москве ты точно будешь.

Текст и фото

Галины НИКОЛАЕВОЙ.

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