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Внимание! Опасная одежда!

20.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Внимание! Опасная одежда!
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При проведении проверки в торговой сети Брестской области Брестской областной инспекцией Госстандарта выявлена такая опасная одежда как, детские трусы для мальчиков российского производства и произведенные в Китае женские платья.

Платья женские торговой марки «FASHION», китайского производства не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» к маркировке продукции: недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья,  содержание сырья, указанное изготовителем, для платья артикула Р-152-1 – полиэстер 50%, хлопок 30%, вискоза 20%, фактически – 93,5% ПЭ, 6,5% ПУ; для платья артикула НН2-1 ­– полиэстер 50%, вискоза 50%, фактически – 93,6% ПЭ, 6,4% ПУ; для платья артикула НН-1 – полиэстер 80%, вискоза 20%, фактически – 91,3% ПЭ, 8,7% ПУ. Трусы для мальчика с маркировкой «Югтекстстильторг», российского производства не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил от 2,7% до 3,7%, при норме не менее 4%.

При выборе и покупке одежды помните, что состав ткани – один из самых важных параметров, на который стоит обратить внимание. Одним из основных гигиенических показателей изделий является гигроскопичность. Особенно этот параметр важен для тех предметов одежды, которые соприкасаются с кожей, потому что способность ткани поглощать влагу с тела и испарять ее в окружающую среду является важным фактором поддержания нормального теплообмена и в конечном счете комфортного состояния организма.

Госстандартом выданы предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь.

Субъекту хозяйствования выданы запреты на ее реализацию, он как импортер продукции в Республику Беларусь уведомлен о том, что одежда оказалась опасной, а также о том, что ее необходимо изъять из тех торговых объектов, в которые он уже успел ее поставить.

Напоминаем, что реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещен на официальном сайте Госстандарта.

Геннадий КАШАЛОВ, начальник Брестской областной инспекции Госстандарта.  

 

 
 
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