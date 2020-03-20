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В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте.
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Девушка попыталась поехать вместе с товаром, но оступилась. Сотрудницу торгового заведения зажало между перекрытием шахты и подъёмником.
Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента и бензореза освободили пострадавшую. Девушка была госпитализирована. Выясняются детали случившегося.
Месяцем ранее в Минске 4-летний мальчик случайно защёлкнул на своих ногах наручники.
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Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в магазине....
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