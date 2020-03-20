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В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте

20.03.2020 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте. 

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в магазине. 27-летняя работница загрузила товар на площадку грузового подъёмника, чтобы переместить его из склада в подвале на первый этаж. 

В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте
Фото: МЧС Беларуси 

Девушка попыталась поехать вместе с товаром, но оступилась. Сотрудницу торгового заведения зажало между перекрытием шахты и подъёмником. 

В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте
Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента и бензореза освободили пострадавшую. Девушка была госпитализирована. Выясняются детали случившегося. 

Месяцем ранее в Минске 4-летний мальчик случайно защёлкнул на своих ногах наручники.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте.  По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в магазине....
 
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