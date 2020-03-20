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В Минске такси сбило женщину, которая переходила дорогу с ребенком
Источник материала: Tut.by
В Минске женщина попала под колеса автомобиля,
Авария произошла утром 20 марта на улице Карастояновой. Установлено, что водитель Toyota ехал со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Орловской во второй полосе. Около дома № 17 он сбил 24-летнюю женщину, которая вместе с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенок в аварии не пострадал.
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В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенок в аварии не пострадал.
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