В Минске такси сбило женщину, которая переходила дорогу с ребенком

Источник материала: Tut.by

В Минске женщина попала под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла утром 20 марта на улице Карастояновой. Установлено, что водитель Toyota ехал со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Орловской во второй полосе. Около дома № 17 он сбил 24-летнюю женщину, которая вместе с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенок в аварии не пострадал.