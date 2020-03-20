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В Минске такси сбило женщину, которая переходила дорогу с ребенком

20.03.2020 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске женщина попала под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла утром 20 марта на улице Карастояновой. Установлено, что водитель Toyota ехал со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Орловской во второй полосе. Около дома № 17 он сбил 24-летнюю женщину, которая вместе с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенок в аварии не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенок в аварии не пострадал.
 
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