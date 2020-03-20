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У российских биатлонистов украли винтовки и коврики
Источник материала: Tut.by
Глава федерации биатлона Москвы Сергей Рожков пожаловался в полицию, что неизвестные украли винтовки и коврики для стрельбы, принадлежащие федерации,
По словам чемпиона мира по биатлону (и трехкратного чемпионы Европы), кто-то проник в помещение, где хранилось оборудование, и вынес оттуда 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы.
Произошло это в период с 9 по 11 марта. Кому и зачем понадобилось столько ковров — пока непонятно, но ущерб Рожков оценил в 400 000 российских рублей (более 5000 долларов по текущему курсу).
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Произошло это в период с 9 по 11 марта.
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