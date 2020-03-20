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Гиперкар Aston Martin Valkyrie выехал на дороги общего пользования

20.03.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разрабатываемый Aston Martin в сотрудничестве с Red Bull Advanced Technologies гиперкар Valkyrie ранее уже был опробован на автодроме в Сильверстоуне, а теперь проходит испытания на обычных дорогах в Великобритании. Поставки первых товарных машин клиентам уже не за горами.


Неходовой прототип Valkyrie британцы показали еще в 2017 году на Женевском автошоу, а на следующий год компания собиралась подготовить полностью готовую машину. Но в итоге разработка гиперкара (ключевой фигурой проекта является технический директор команды «Формулы-1» Red Bull Эдриан Ньюи) оказалась сложнее и заняла больше времени.


Напомним, что в конце 2018 года Aston Martin раскрыла подробности о бензиновом V12 объемом 6,5 л — этот необычный «атмосферник» мощностью 1014 л. с. создан совместно с мотористами Cosworth. Он будет работать в составе гибридной установки, включающей также электромотор, тяговую батарею и систему рекуперации кинетической энергии наподобие формульной KERS. Совокупная отдача силовой установки — 1176 л.тс. и 900 Нм крутящего момента. Динамические характеристики «Валькирии» пока не раскрываются.


Первые экземпляры Valkyrie компания обещает доставить клиентам уже в течение этого года. Всего будет собрано 150 гиперкаров, стоимость каждого из которых составит около трех миллионов евро. Кроме того, Aston Martin выпустит 25 единиц Valkyrie AMR Pro (чисто трековый вариант гиперкара).

 
 
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Разрабатываемый Aston Martin в сотрудничестве с Red Bull Advanced Technologies гиперкар Valkyrie проходит финальные испытания на обычных дорогах в Великобритании.
 
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