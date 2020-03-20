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Под Гродно проходят соревнования на лучший мотострелковый и танковый взвод

20.03.2020 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к огневым рубежам. На полигоне под Гродно проходит состязание на лучший мотострелковый и танковый взвод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гродно проходят соревнования на лучший мотострелковый и танковый взвод

Военным предстоит отобрать сильнейших для национальной команды. Ведь именно эти ребята и представят нашу страну на Армейских международных играх 2020 года, которые по традиции проходят летом на подмосковном полигоне Алабино.

Под Гродно проходят соревнования на лучший мотострелковый и танковый взвод

Василий Семенович, начальник отдела боевой подготовки Западного оперативного командования:  
Данные состязания проводятся в три этапа. Первый этап был проведён под руководством командиров соединения и воинских частей, где были отобраны лучшие взводы и экипажи. Второй этап проводился в Западном оперативном командовании, где будут отобраны два танковых взвода и два мотострелковых взвода, а также лучшие экипажи. И в дальнейшем в апреле будут представлены на состязаниях Вооружённых Сил.   

Под Гродно проходят соревнования на лучший мотострелковый и танковый взвод

Помимо демонстрации своих умений в управлении боевой машиной, военнослужащим необходимо идеально знать технику, уметь быстро и правильно загрузить боекомплект. Ну и конечно, с точностью поражать соперника из пушки и пулемёта. 

Люди в материале: Василий Семенович

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к огневым рубежам. На полигоне под Гродно проходит состязание на лучший мотострелковый и танковый...
 
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