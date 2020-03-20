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Под Гродно проходят соревнования на лучший мотострелковый и танковый взвод
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к огневым рубежам. На полигоне под Гродно проходит состязание на лучший мотострелковый и танковый взвод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военным предстоит отобрать сильнейших для национальной команды. Ведь именно эти ребята и представят нашу страну на Армейских международных играх 2020 года, которые по традиции проходят летом на подмосковном полигоне Алабино.
Василий Семенович, начальник отдела боевой подготовки Западного оперативного командования:
Помимо демонстрации своих умений в управлении боевой машиной, военнослужащим необходимо идеально знать технику, уметь быстро и правильно загрузить боекомплект. Ну и конечно, с точностью поражать соперника из пушки и пулемёта.
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Новости Беларуси. Белорусские танкисты готовятся к огневым рубежам. На полигоне под Гродно проходит состязание на лучший мотострелковый и танковый...
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