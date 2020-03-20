|
Курс евро в обменниках превысил 3 рубля, доллар вырос до 2,8 рубля
Источник материала: Tut.by
Курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля. При этом на начало торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже эта валюта сегодня начала падать — на 0,96%.
Самый высокий курс продажи банком евро сейчас — 3,032 рубля (БСБ Банк), самый низкий — 2,8 рубля (Альфа-Банк и БТА Банк). Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,8 рубля (Франсабанк), а самый низкий — 2,66 рубля (Paritetbank и БТА Банк).
Напомним, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта национальная валюта
Но, несмотря на рост курса основных валют, на нее возник заметный спрос. В банкоматах и обменниках возникла нехватка долларов и евро. Власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля. Самый высокий курс продаже банком евро сейчас - 3,032 рубля (БСБ Банк), самый низкий - 2,8 рубля (БТА Банк).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)