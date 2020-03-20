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Курс евро в обменниках превысил 3 рубля, доллар вырос до 2,8 рубля

20.03.2020 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля. При этом на начало торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже эта валюта сегодня начала падать — на 0,96%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком евро сейчас — 3,032 рубля (БСБ Банк), самый низкий — 2,8 рубля (Альфа-Банк и БТА Банк). Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,8 рубля (Франсабанк), а самый низкий — 2,66 рубля (Paritetbank и БТА Банк).

Напомним, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта национальная валюта ослабла к основным валютам. Курс доллара вырос до 2,5414 рубля (на 4,1%, или 0,1001 рубля), евро — до 2,764 рубля (на 2,98%, или на 0,08 рубля), российский рубль — до 3,1806 белорусского рубля за 100 российских рублей (на 0,73%, или на 0,0231 рубля).

Но, несмотря на рост курса основных валют, на нее возник заметный спрос. В банкоматах и обменниках возникла нехватка долларов и евро. Власти пояснили, что нехватка американской валюты вызвана трудностями с доставкой валюты из США. Белорусам посоветовали обратить внимание на безналичную покупку доллара, а также на другие валюты, в том числе на евро. Население, похоже, последовало рекомендациям — в обменниках возникла нехватка и евро.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля. Самый высокий курс продаже банком евро сейчас - 3,032 рубля (БСБ Банк), самый низкий - 2,8 рубля (БТА Банк).
 
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