До 138 км на одной зарядке: начались продажи электрического Volkswagen Transporter

Источник материала: Tut.by

Компании Volkswagen и ABT e-Line (дочернее подразделение известного тюнинг-ателье ABT Sportsline ) обнародовали характеристики электрического фургона e-Transporter 6.1, одновременно объявив о начале приема заказов на машину.





Одним из направлений деятельности ABT e-Line является электрификация коммерческих моделей Volkswagen, среди которых и обновленное в прошлом году семейство фургонов и микроавтобусов T6 (с индексом T6.1). Именно на его основе и построен e-Transporter 6.1, получивший в свое распоряжение электродвигатель, развивающий 111 л.с. и 200 Нм крутящего момента и блок батарей массой 333 кг и емкостью 37,3 кВтч (из них используются 32,5 кВтч). В зависимости от модификации ее хватит на 138 км пробега по циклу WLTP. По идее, в будущем должен появиться вариант с аккумулятором с удвоенной емкостью.









Электрический фургон способен перевозить от 977 до 1076 кг груза, а отсек при этом вмещает до 6,7 кубометра. Из прочих заявленных параметров e-Transporter 6.1 — ограниченная на отметке 90 км/ч или 120 км/ч максимальная скорость и возможность подзарядки батареи до 80% примерно за 45 минут от 50-киловаттного терминала.





В Германии начальная стоимость e-Transporter 6.1 составит 44 990 евро. Кроме панельного фургона с удлиненной базой, в продажу поступили также переведенные на электротягу версии Kombi (от 49 623 евро) и Caravelle (от 56 475 евро).