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В Минске Toyota сбила на пешеходном переходе девушку с ребёнком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 20 марта в Минске произошёл наезд на девушку с ребёнком.
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Возле дома №17 автомобиль наехал на 25-летнюю маму с ребёнком, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний не пострадал, девушка доставлена в медучреждение для осмотра.
По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
На неделе в Минске произошёл наезд на велосипедиста.
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Новости Беларуси. Утром 20 марта в Минске произошёл наезд на девушку с ребёнком. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Toyota двигался по улице...
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