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В Минске Toyota сбила на пешеходном переходе девушку с ребёнком

20.03.2020 10:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 20 марта в Минске произошёл наезд на девушку с ребёнком. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Toyota двигался по улице Карастояновой в сторону улицы Орловской. 

Возле дома №17 автомобиль наехал на 25-летнюю маму с ребёнком, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний не пострадал, девушка доставлена в медучреждение для осмотра. 

По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. 

На неделе в Минске произошёл наезд на велосипедиста. 

В результате аварии никто не пострадал – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 20 марта в Минске произошёл наезд на девушку с ребёнком.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Toyota двигался по улице...
 
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