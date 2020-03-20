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Как организовать рабочее место дома? Топ советов

20.03.2020 09:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


В последнее время число тружеников в домашних условиях неукоризненно растет, а значит, повышается актуальность темы об обустройстве рабочего пространства в стенах квартиры. Как организовать рабочее место дома — рассказывает редакция TAM.BY в сегодняшней статье.

Настраиваемся на работу


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Разделяйте работу и личную жизнь. Да, вы работаете на личной территории, однако это ничуть не повод расслабляться. Старайтесь отложить готовку, уборку и прочие домашние обязанности на вечер.

Практикуйте планнинг. Существует популярная схема — «правило девяти дел», которая заключается в планировании дня из девяти задач: одной большой, трех простых и пяти незначительных. Записывайте в ежедневник несколько дел с утра, следуйте им и вычеркивайте завершенное.

Научитесь не отвлекаться. Сложно выполнять задуманное, непрерывно переключаясь на соцсети, личные разговоры по телефону или ленту новостей. Отложите смартфон, отключите оповещения, работайте в полноэкранном режиме (актуально для копирайтеров, которым мешают кнопки и вкладки браузера). Возвращайтесь к соблазнам на перерывах.

Работайте в установленном режиме. Практикуйте самодисциплину: просыпайтесь в одно и то же время, запаситесь временем на утреннюю гигиену и завтрак. Чередуйте время работы и перерывы, чтобы не утомиться раньше времени. Заводите таймер или будильник — и работайте как часы!

Работайте в наушниках. А лучше — чередуйте работу с музыкой и без нее, когда это необходимо. Постоянный поток звуков быстро угнетает мозговую активность, поэтому можно какое-то время работать без гарнитуры (если вашей концентрации ничего не мешает, конечно).

Как организовать офис дома: 7 полезных советов


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
  • Выберите тихий уголок. Если вы живете не одни, то он жизненно необходим. Удачным решением будет завоевать стол в удаленной спальне. В однокомнатной квартире лучше занять кухню или спокойную зону в зале, где пространство не загромождено одеждой, игрушками и предметами быта.
  • Освободите стол. Для свежих мыслей нужно много свободного пространства и чистота. Прежде чем приступить к рабочим обязанностям, уберите хлам со стола. Необходимые бумаги приведите в порядок, поместив в специальный лоток или папку.
  • Держите важное под рукой. Представляя, как организовать офис дома, помните: вы сам себе офис-менеджер. Поэтому разместите на столе или полках черновики, девайсы, удлинители и другие важные для оперативной работы предметы.
  • Придумайте систему хранения. Если вы долго работаете из дома, то есть смысл задуматься об удобстве хранения вещей. Повесьте полку над столом, установите стеллаж, заведите стойку для книг, эскизов и черновиков. Лишние провода спрячьте за мебелью.
  • Нет укромного места — создайте его. Превратите встроенный шкаф или нишу в маленький офис, вмонтировав в конструкцию столешницу и полки. Для этих целей можно использовать столы-трансформеры, для ограждения рабочего пространства сгодится ширма или занавеска.
  • Используйте подоконник. Если вы не имеете свободного стола и потому не знаете, как обустроить рабочее место дома, переместитесь к окну. Широкий подоконник послужит отличной альтернативой офисной мебели.
  • Позаботьтесь об уюте. Приятный бонус — это стильное оформление рабочего места, располагающее к работе. Поставьте декоративную вазу, повесьте над столом любимую картину или пробковую доску. Это дополнительно решит вопрос о том, как обустроить рабочее место дома с эстетической и даже функциональной стороны.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
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