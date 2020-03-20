Как организовать рабочее место дома? Топ советов

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В последнее время число тружеников в домашних условиях неукоризненно растет, а значит, повышается актуальность темы об обустройстве рабочего пространства в стенах квартиры. Как организовать рабочее место дома — рассказывает редакция TAM.BY в сегодняшней статье.

Настраиваемся на работу



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Разделяйте работу и личную жизнь. Да, вы работаете на личной территории, однако это ничуть не повод расслабляться. Старайтесь отложить готовку, уборку и прочие домашние обязанности на вечер.

Практикуйте планнинг. Существует популярная схема — «правило девяти дел», которая заключается в планировании дня из девяти задач: одной большой, трех простых и пяти незначительных. Записывайте в ежедневник несколько дел с утра, следуйте им и вычеркивайте завершенное.

Научитесь не отвлекаться. Сложно выполнять задуманное, непрерывно переключаясь на соцсети, личные разговоры по телефону или ленту новостей. Отложите смартфон, отключите оповещения, работайте в полноэкранном режиме (актуально для копирайтеров, которым мешают кнопки и вкладки браузера). Возвращайтесь к соблазнам на перерывах.

Работайте в установленном режиме. Практикуйте самодисциплину: просыпайтесь в одно и то же время, запаситесь временем на утреннюю гигиену и завтрак. Чередуйте время работы и перерывы, чтобы не утомиться раньше времени. Заводите таймер или будильник — и работайте как часы!

Работайте в наушниках. А лучше — чередуйте работу с музыкой и без нее, когда это необходимо. Постоянный поток звуков быстро угнетает мозговую активность, поэтому можно какое-то время работать без гарнитуры (если вашей концентрации ничего не мешает, конечно).

Как организовать офис дома: 7 полезных советов



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Выберите тихий уголок. Если вы живете не одни, то он жизненно необходим. Удачным решением будет завоевать стол в удаленной спальне. В однокомнатной квартире лучше занять кухню или спокойную зону в зале, где пространство не загромождено одеждой, игрушками и предметами быта.

Освободите стол. Для свежих мыслей нужно много свободного пространства и чистота. Прежде чем приступить к рабочим обязанностям, уберите хлам со стола. Необходимые бумаги приведите в порядок, поместив в специальный лоток или папку.

Держите важное под рукой. Представляя, как организовать офис дома, помните: вы сам себе офис-менеджер. Поэтому разместите на столе или полках черновики, девайсы, удлинители и другие важные для оперативной работы предметы.

Придумайте систему хранения. Если вы долго работаете из дома, то есть смысл задуматься об удобстве хранения вещей. Повесьте полку над столом, установите стеллаж, заведите стойку для книг, эскизов и черновиков. Лишние провода спрячьте за мебелью.

Нет укромного места — создайте его. Превратите встроенный шкаф или нишу в маленький офис, вмонтировав в конструкцию столешницу и полки. Для этих целей можно использовать столы-трансформеры, для ограждения рабочего пространства сгодится ширма или занавеска.

Используйте подоконник. Если вы не имеете свободного стола и потому не знаете, как обустроить рабочее место дома, переместитесь к окну. Широкий подоконник послужит отличной альтернативой офисной мебели.

Позаботьтесь об уюте. Приятный бонус — это стильное оформление рабочего места, располагающее к работе. Поставьте декоративную вазу, повесьте над столом любимую картину или пробковую доску. Это дополнительно решит вопрос о том, как обустроить рабочее место дома с эстетической и даже функциональной стороны.

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