Планируемые места установки датчиков контроля скорости

Источник материала: Виртуальный Брест

С 21 по 27 марта в промежуток времени с 07:00 до 23:00 будут работать мобильные датчики контроля скорости в Бресте на улицах: Октябрьской Революции (район ЦОР по конному спорту), 28 Июля (мост через р.Мухавец) и проспекте Машерова (район дома №64), а также на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» (330 километр). Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на первых трех участках дорог ограничена 60 км/ч, а на автодороге Р-4 – 70 км/ч.





ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.