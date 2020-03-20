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Четверо белорусов и 30 россиян заблокированы на лайнере Costa Pacifica
Источник материала: СТВ
Новости мира. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с белорусами, которые оказались заблокированными из-за закрытия границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как стало известно, четверо наших граждан и 30 россиян находятся на круизном лайнере Costa Pacifica под Марселем. Такую информацию сообщает российский МИД.
Дипломаты уже несколько дней ведут переговоры с французскими властями. Однако разрешение пока не получено.
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Новости мира. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с белорусами, которые оказались заблокированными из-за закрытия границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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