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Четверо белорусов и 30 россиян заблокированы на лайнере Costa Pacifica

20.03.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с белорусами, которые оказались заблокированными из-за закрытия границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, четверо наших граждан и 30 россиян находятся на круизном лайнере Costa Pacifica под Марселем. Такую информацию сообщает российский МИД.

Дипломаты уже несколько дней ведут переговоры с французскими властями. Однако разрешение пока не получено.

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Новости мира. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с белорусами, которые оказались заблокированными из-за закрытия границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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