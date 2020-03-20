Четверо белорусов и 30 россиян заблокированы на лайнере Costa Pacifica

Источник материала: СТВ

Новости мира. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с белорусами, которые оказались заблокированными из-за закрытия границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, четверо наших граждан и 30 россиян находятся на круизном лайнере Costa Pacifica под Марселем. Такую информацию сообщает российский МИД.

Дипломаты уже несколько дней ведут переговоры с французскими властями. Однако разрешение пока не получено.