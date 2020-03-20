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Слуцкий РОЧС напоминает про пожароопасный период

20.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


О том, что может стать причиной весеннего пожара и как правильно сжигать сухую траву и мусор на территории частных домов и на даче, напоминает Слуцкий РОЧС.

Весной сухую траву обычно выжигают сельскохозяйственные организации для очистки полей от нежелательной растительности. Но гораздо чаще причиной её загорания становится непотушенный окурок или костер, а также самостоятельное выжигание травы. Нередко зажженную спичку в траву бросают дети ради забавы, которые не понимают, что за этим может последовать.

Слуцкий РОЧС напоминает, что необходимо быть осторожными при наведении порядка у частных жилых домов, на дачах:

  • вывезите мусор в специально отведенное место;
  • если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, от лесного массива – 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;
  • не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;
  • выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.

Слуцкий РОЧС напоминает про пожароопасный период

Слуцкий РОЧС

 
 
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О том, что может стать причиной весеннего пожара и как правильно сжигать сухую траву и мусор на территории частных домов и на даче, напоминает Слуцкий РОЧС.
 
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