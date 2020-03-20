|
Слуцкий РОЧС напоминает про пожароопасный период
20.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
О том, что может стать причиной весеннего пожара и как правильно сжигать сухую траву и мусор на территории частных домов и на даче, напоминает Слуцкий РОЧС.
Весной сухую траву обычно выжигают сельскохозяйственные организации для очистки полей от нежелательной растительности. Но гораздо чаще причиной её загорания становится непотушенный окурок или костер, а также самостоятельное выжигание травы. Нередко зажженную спичку в траву бросают дети ради забавы, которые не понимают, что за этим может последовать.
Слуцкий РОЧС напоминает, что необходимо быть осторожными при наведении порядка у частных жилых домов, на дачах:
Слуцкий РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что может стать причиной весеннего пожара и как правильно сжигать сухую траву и мусор на территории частных домов и на даче, напоминает Слуцкий РОЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)