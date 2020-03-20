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МИД поможет белорусским туристам вернуться домой
20.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским туристам помогут вернуться на родину из России. Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова. Причем первый чартер из аэропорта Внуково в Минск запланирован уже на сегодня, – сообщает «МИР 24».
Алексей Авраменко Алексей, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Сегодня Министерство спорта собирает информацию о наличии граждан РБ, которые находятся во Внуково. По нашей информации это порядка 100 человек. Готовятся самолеты компании «Белавиа», которые вылетят и заберут граждан Республики Беларусь. Мы в дальнейшем планируем по мере того, как там будут наши люди аккумулироваться, самолетами «Белавиа» забирать их обратно в Минск».
Доплачивать за перелет туристам не придется. Правда, только тем, кто приобретал путевку у туроператора. Поможет Беларусь и российским путешественникам, которые застряли в Польше. Заняться этим вопросом Александр Лукашенко поручил МИДу.
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Белорусские туристы в России смогут вернуться на родину. Главы МИД обеих стран договорились о взаимодействии, и первый чартер из Москвы запланирован на 19 марта.
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