МИД поможет белорусским туристам вернуться домой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским туристам помогут вернуться на родину из России. Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова. Причем первый чартер из аэропорта Внуково в Минск запланирован уже на сегодня, – сообщает «МИР 24».

Алексей Авраменко Алексей, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Сегодня Министерство спорта собирает информацию о наличии граждан РБ, которые находятся во Внуково. По нашей информации это порядка 100 человек. Готовятся самолеты компании «Белавиа», которые вылетят и заберут граждан Республики Беларусь. Мы в дальнейшем планируем по мере того, как там будут наши люди аккумулироваться, самолетами «Белавиа» забирать их обратно в Минск».

Доплачивать за перелет туристам не придется. Правда, только тем, кто приобретал путевку у туроператора. Поможет Беларусь и российским путешественникам, которые застряли в Польше. Заняться этим вопросом Александр Лукашенко поручил МИДу.



По информации Министерства спорта и туризма, сейчас за границей находятся около шести тысяч белорусских туристов, которые хотят вернуться домой. И около двух тысяч человек чартерными рейсами уже вывезли из Египта.