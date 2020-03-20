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Пеле назвал лучшего футболиста современности

20.03.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле назвал португальского нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком в современном футболе, передает РБК.


Reuters

«Он [Роналду] самый стабильный игрок. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси», — приводит слова легендарного бразильца издание A BOLA.

Отвечая на вопрос о лучшем футболисте в истории, Пеле отметил своих соотечественников Зико, Роналдиньо и Роналду, а также европейцев Йохана Кройфа и Франца Беккенбауэра.

«Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной», — подытожил 79-летний бразилец.

 
 
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