Пеле назвал лучшего футболиста современности

Источник материала: Tut.by

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле назвал португальского нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком в современном футболе, передает РБК.



Reuters

«Он [Роналду] самый стабильный игрок. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси», — приводит слова легендарного бразильца издание A BOLA.

Отвечая на вопрос о лучшем футболисте в истории, Пеле отметил своих соотечественников Зико, Роналдиньо и Роналду, а также европейцев Йохана Кройфа и Франца Беккенбауэра.

«Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной», — подытожил 79-летний бразилец.