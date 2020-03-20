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Владимир Путин высказался о Максиме Галкине

20.03.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России прокомментировал шутку Максима Галкина: в прошлом году на гастролях юморист сказал, что «Путин — это не фамилия, а должность», передает starhit.


Фото: пресс-служба президента России

В проекте «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко вспомнил шутку юмориста о главе государства. На это президент отреагировал так: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы».

Напомним, что у 43-летнего шоумена до сих пор нет звания народного артиста. Галкин не раз с юмором говорил об этом факте, отмечая, что и не собирается просить регалий у представителей власти. «Отказываться не буду, — уточнял он. — Когда мне что-то дают, не отказываюсь. Но я с иронией отношусь к монархическим званиям — да простят меня Филипп, Николай и все мои друзья, которые дружно носят звания императоров, королей».

В последнее время юморист часто затрагивает в выступлениях политические темы. В частности, он высказывался относительно цензуры на телевидении. Однако, по мнению ведущего шоу «Время покажет» Артема Шейнина, Галкин попросту мечтает о признании. «Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть», — сказал он.

 
 
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Президент ответил на журналистские вопросы в рамках проекта агентства ТАСС.
 
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