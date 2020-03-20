ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В столичном ТЦ появился первый автомат для приема пластиковых бутылок. Какие скидки за это дадут?

20.03.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столичном торговом центре «Скала» на улице Петра Глебки установили автомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок «Сэконд-ПЭТ». Взамен таромат выдает чеки на скидки в магазине Green.


Таромат может вместить до 500 ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок объемом от 0,25 до 2 литров. Тару нужно опустошить перед тем, как сдать. Есть ли крышечка — не имеет значения.

Этикетку на бутылке важно оставить: автомат сканирует штрихкод и только после этого засчитывает тару. Емкость без наклейки система распознать не сможет. Автомат принимает тару любых производителей.


Взамен на бутылки и банки автомат «Сэконд-ПЭТ» будет выдавать купоны на скидки в торговой сети Green:

  • 1−5 бутылок — скидка 1%;
  • 6−10 бутылок — скидка 2%;
  • 11 и больше — скидка 3%.


Купоны не суммируются, каждый можно использовать только один раз. За раз можно сдать не больше 30 единиц тары.

Пластиковую и алюминиевую тару из автомата планируют вывозить на завод «Спецкоммунавтотранс», потом полученное вторсырье отправится на повторное производство. Там бывшие ПЭТ-бутылки превратят в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи.

«Сэконд-ПЭТ» — совместный проект компании «Аливария» и торговой сети Green.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столичном ТЦ «Скала» на улице Петра Глебки установили автомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок «Сэконд-ПЭТ». Взамен он выдает чеки на скидки в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Путин высказался о Максиме Галкине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика