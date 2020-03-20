В столичном ТЦ появился первый автомат для приема пластиковых бутылок. Какие скидки за это дадут?

Источник материала: Tut.by

В столичном торговом центре «Скала» на улице Петра Глебки установили автомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок «Сэконд-ПЭТ». Взамен таромат выдает чеки на скидки в магазине Green.





Таромат может вместить до 500 ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок объемом от 0,25 до 2 литров. Тару нужно опустошить перед тем, как сдать. Есть ли крышечка — не имеет значения.

Этикетку на бутылке важно оставить: автомат сканирует штрихкод и только после этого засчитывает тару. Емкость без наклейки система распознать не сможет. Автомат принимает тару любых производителей.





Взамен на бутылки и банки автомат «Сэконд-ПЭТ» будет выдавать купоны на скидки в торговой сети Green:

1−5 бутылок — скидка 1%;

6−10 бутылок — скидка 2%;

11 и больше — скидка 3%.





Купоны не суммируются, каждый можно использовать только один раз. За раз можно сдать не больше 30 единиц тары.

Пластиковую и алюминиевую тару из автомата планируют вывозить на завод «Спецкоммунавтотранс», потом полученное вторсырье отправится на повторное производство. Там бывшие ПЭТ-бутылки превратят в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи.

«Сэконд-ПЭТ» — совместный проект компании «Аливария» и торговой сети Green.