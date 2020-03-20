Житель Барановичей осужден на 1,1 года колонии за угрозу убийством отцу и издевательство над собакой

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор по уголовному делу об угрозе убийством человеку и жестоком обращении с животным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.





Нетрезвый 30-летний житель Барановичей 18 ноября 2019 года избил таксу, а потом выбросил из окна третьего этажа. Собака умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спустя полтора месяца мужчина, снова будучи пьяным, приставил к горлу отца нож и угрожал его убить. После этого фигуранта заключили под стражу. Ранее он был судим за истязание человека.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) и ст.186 УК (угроза убийством). Он приговорен к 1 году и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также к обвиняемому применят принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.