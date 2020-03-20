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Андрей Янчевский прокомментировал ситуацию вокруг ФК «Слуцк»: это пример того, как не поступают
20.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал ситуацию вокруг футбольного клуба «Слуцк», оставшегося без финансирования местного сахарофинадного комбината.
— Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных случчан занимаются футболом, —
Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна – скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата, считает Андрей Янчевский.
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Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал ситуацию вокруг футбольного клуба «Слуцк», оставшегося без финансирования местного...
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