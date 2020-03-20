Андрей Янчевский прокомментировал ситуацию вокруг ФК «Слуцк»: это пример того, как не поступают

Источник материала: Слуцк Город





Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал ситуацию вокруг футбольного клуба «Слуцк», оставшегося без финансирования местного сахарофинадного комбината.

— Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных случчан занимаются футболом, — приводит слова руководителя района «Слуцкий край». — На мой взгляд, это классический пример того, как не поступают. Клуб и вся его инфраструктура, можно сказать, детище сахарорафинадного комбината, в самом деле социальный проект. Но как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался. На заседании наблюдательного совета предприятия, к сожалению, большинство, в том числе и представители концерна «Белгоспищепром», проголосовали против дальнейшей поддержки клуба. Работникам, которые входят в наблюдательный совет, все равно… Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно.

Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна – скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата, считает Андрей Янчевский.



Slutsk-Gorod.by