БАТЭ решил усилиться хорватским защитником. Он играл за сборную

Источник материала: Tut.by

Подпись под контрактом с БАТЭ поставил хорватский защитник Яков Филипович, сообщает официальный сайт борисовчан.



Фото : ФК БАТЭ

Новобранец «желто-синих» родился 17 октября 1992 года в Осиеке. Начал заниматься футболом в 7 лет в родном городе, в школе «Графичар-Водовод».

Первый профессиональный клуб — «Биело-Брдо», в ту пору выступавший в третьем по рангу дивизионе чемпионата Хорватии. Оттуда после двух сезонов летом 2014-го Филипович отправился на повышение — во второлиговую «Цибалию» из Винковци. А в розыгрыше-2015/16 помог своей команде завоевать путевку в класс сильнейших.

Сразу после этого Яков влился в обойму середняка хорватского элитного дивизиона «Интера» из Запрешича, за который дебютировал 15 июля 2016-го — в гостевом противостоянии со «Славеном» из Копривницы. И с ходу застолбил место в «старте». В итоге в чемпионате провел 33 матча, причем все — без замен. Плюс отметился тремя забитыми мячами.

Стремительный прогресс Филиповича не остался незамеченным тренерским штабом национальной сборной Хорватии. В начале 2017-го последовало приглашение — и вскоре могучий центрбек в рамках международного турнира «Кубок Китая» провел два полных поединка (с чилийцами — 1:1, по пенальти — 1:4) и хозяевами (1:1, по пенальти — 3:4). Еще раз форму главной дружины страны Яков примерил в мае того же года — в спарринге с мексиканцами (1:2).

В августе 2017-го Филипович перебрался в бельгийский «Локерен», где стал основным штыком, записав в личный профайл 84 официальные встречи за «трехцветных».